Более 30 новых школьных укрытий: в Украине стартовал благотворительный проект нардепа Андрея Богданца Freedom Space

В Украине стартовал проект Freedom Space, в рамках которого будет обустроено более 30 комфортных укрытий в школах и детских садах. Проект охватит разные города Украины от Тернополя и Хмельницкого до Харькова и Запорожья, говорится в эфире телеканала "Эспрессо".

Государственные средства тратиться не будут: проект реализует благотворительный фонд "Поможем вместе", а финансирует международный донор — Freedom Holding Corp.

"Мы выбрали школы, в которых укрытия непригодны для пребывания детей. Это просто захламленные бетонные подвалы, покрытые пылью", — объясняет основатель проекта, народный депутат от "Слуги народа" Андрей Богданец.

По его словам, в этих подвалах не просто побелят стены и покрасят двери. В укрытиях появится новая мебель, детские коврики, удобные кресла, мягкие игрушки, кинопроекторы.

"Враг крадет у украинских детей детство. Выгоняет их с детских площадок в серые мрачные подвалы. Наша задача — противостоять этому всеми возможными способами. И обустройство комфортных укрытий — один из таких способов", — пояснил народный депутат.

Он добавил, что идея его благотворительного проекта заключается еще и в том, чтобы обеспечить непрерывный учебный процесс детям всей Украины. Независимо от того, живут они в относительно спокойном Львове, или в прифронтовом Запорожье. "Укрытие — не подвал, чтобы переждать опасность. А такое же комфортное помещение, как школьные кабинеты или столовая. Это — новая философия", — отметил Андрей Богданец.

Впрочем, лишнего вроде барабанов или сковородок за 700 тыс. грн в отремонтированных укрытиях не будет. "Мы с командой тщательно проверяем каждую платежку, "вылавливая" неоправданно дорогую плитку и другие сомнительные расходы", — подчеркнул он.

Во всех укрытиях уже начались работы. И они идут 24/7. Ремонт убежищ в рамках Freedom Space планируется завершить до начала нового учебного года. А после войны укрытия будут служить обычными школьными помещениями для обучения или развлечений.