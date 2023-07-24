Владелец компании "Укрдонинвест" Виталий Кропачев детально объяснил, почему отказался от покупки Белгород-Днестровского порта.

В интервью Liga.net Кропачев разъяснил, что разногласия между его компанией и Фондом госимущества носили принципиальный характер. "В ходе переписки с ФГИУ мы попросили определенные документы, в том числе аудит и другие технические вопросы, но не получили ответ. Нам было проще потерять 18 миллионов, чем, рисковать потерять гораздо большую сумму.

Самое большое расхождение, которое касалось отсутствия определенных документов. Сторона фонда считает, что в период военного времени, при приватизации, эти документы не нужны. В свою очередь, мы убеждены, что при продаже и технический, и финансовый аудит должны были провести. Также должно быть разрешение Антимонопольного комитета (АМКУ), который при данной сделке и проводке просто не успевал его предоставить. Мы объясняли и пытались урегулировать вопрос с точки зрения закона, для того, чтобы нам не выставили никакие штрафные санкции и так далее. Поэтому, условно говоря, 18 миллионов на фоне возможных штрафных санкций от оборотов группы компаний от АМКУ – меньшая цифра" — отметил бизнесмен.

Белгород-Днестровский порт был выставлен на приватизацию в марте 2023 года, но аукцион не состоялся. После этого стартовую цену порта снизили вдвое – со 187,6 млн грн до 93,8 млн грн.

На втором аукционе ООО "Укрдонинвест" бизнесмена Виталия Кропачева предложило за порт 220 млн грн, но так и не перечислило деньги. Фонд признал аукцион по продаже порта несостоявшимся.

Аукционы, назначенные на 6 июня и 14 июня, не состоялись из-за отсутствия участников, несмотря на снижение цены.

10 июля Белгород-Днестровский порт выставлен на аукцион в пятый раз.