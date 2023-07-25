Оформление детской спальни: правила организации пространства

Обустройству детской спальни всегда уделяется много внимания. Для обеспечения комфорта и безопасности ребенка важно учесть немало моментов: качество материалов отделки, практичность и экологичность мебели, цветовую гамму, правильную расстановку предметов интерьера.

Советы специалистов в этом случае очень ценны для родителей, главное — не растеряться в их многообразии. Основное, что объединяет все рекомендации: отделка должна быть практичной, а мебель — качественной. Если все тщательно продумать и распланировать, тратить много денег не придется.

Как зонировать комнату

Количество необходимых зон в детской комнате зависит от возраста проживающих и их увлечений:

место у окна традиционно отдается под размещение рабочей зоны из-за максимальной концентрации дневного света;

менее освещенные участки служат для размещения игрового уголка, спального места или пространства для уединения;

зона возле двери обычно выделяется под обустройство мест для хранения: больших шкафов и стеллажей — так они занимают меньше места и не загромождают пространство;

спортивную зону стоит отгородить от основной части комнаты небольшой перегородкой или сделать так, чтобы поблизости от нее не было опасных предметов, например, выступающих углов мебели.

Центральное место в комнате предназначено для игр и творческих занятий. При этом родителям стоит заранее побеспокоиться о наличии специальных зон хранения, чтобы игрушки не валялись по всей комнате.

Как выбрать стиль оформления

Дошкольники и дети младшего школьного возраста вряд ли разбираются в стилях интерьера. Для них важно, чтобы комната была удобной, красочной и наполненной игрушками. Поскольку дети растут быстро и предпочтения их меняются, лучше оформлять интерьер в современном стиле, а "сказочные" акценты создать при помощи постеров, интерьерного декора, текстильных элементов. Это же касается и разновозрастных детей, вынужденных делить одну комнату.

Мальчикам и девочкам 14 лет и старше подсказки взрослых уже не нужны: они и сами готовы выбрать стиль оформления, в котором будут чувствовать себя наиболее комфортно. Обычно выбор подростков — это:

лофт или индустриальный стиль;

современный с вкраплениями спорт-шика;

модерн;

минимализм;

скандинавский интерьер.

Каждый из них — отличная база, которую со временем дополнят постеры, тематические нюансы и результаты творчества ребенка.

Выбираем мебель

Оформляя интерьер, не забывайте, что дети растут быстро, а вместе с этим меняются их вкусы и интересы. Комната, оборудованная для дошкольника, точно не годится для проживания подростка. Лучше всего сразу выбрать универсальную мебель и оформить пространство нейтрально, а тематические акценты легко расставить при помощи предметов декора, текстиля, постеров и других элементов.

Если в комнате будут жить двое детей, для каждого из них нужно обязательно выделить свое спальное место. Стоит кровать детская недорого, поэтому две отдельные модели не проделают дыру в кармане родителей. Еще выгоднее купить двухъярусную кровать: она часто стоит дешевле, чем две отдельные, и позволяет сэкономить место в спальне.

Потребности детей разного возраста отличаются, однако есть базовый набор мебели, который должен присутствовать в любой детской:

удобная кровать с хорошим ортопедическим матрасом;

стол для творческих занятий и выполнения домашних заданий;

системы хранения: шкафы, тумбочки, комоды, полки, стеллажи и др.;

мебель для проведения досуга: кресло-мешок, удобные пуфы, спортивный или игровой уголок.

Для детей младшего возраста важно оставить достаточно свободного места по центру комнаты, ведь большую часть времени они проводят за играми, расположившись, в том числе, и на полу. Также нужно позаботиться, чтобы в комнате было предусмотрено место для хранения игрушек. Это могут быть специальные корзины, невысокий стеллаж с открытыми полками или выдвижные ящики, которые задвигаются под детскую кровать. В случае с двухъярусными кроватями, дополнительными зонами хранения становится отдельно стоящая лестница, ступени которой становятся друг на друга в виде ящиков.

В спальне школьников стоит предусмотреть открытые полки или стеллажи. В этом возрасте у детей появляется интерес к коллекционированию и собранные предметы хочется красиво расставить. Это могут быть книги, фигурки-анимэ, спортивные кубки и медали, дизайнерские куклы, модели автомобилей и так далее.

Подростки обожают ходить друг к другу в гости, поэтому для них нужно оборудовать зону для общения и отдыха. Ее можно сделать на месте бывшего игрового или детского спортивного уголка, которые вряд ли пригодятся подростку. Для обустройства пространства подойдут мягкие пуфы, кресла-мешки, небольшой диванчик или раскладное кресло. Там же можно повесить небольшой телевизор или установить игровую приставку.\

Для повзрослевшей дочери можно обустроить "уголок красоты" с большим зеркалом и туалетным столиком, а для мальчика повесить турник, боксерскую грушу или оборудовать геймерскую зону.

Ошибки оформления, которых следует избегать

Если профессиональная деятельность родителей не связана с оформлением интерьеров, они редко разбираются в его особенностях. Мы собрали самые распространенные ошибки, которые совершают папы и мамы при обустройстве детской — вы будете точно знать, как делать не нужно:

Загромождение пространства. Большое скопление мебели в комнате делает ее темной, мрачной и неудобной, а детям нужно максимальное количество свободного пространства. При выборе мебели, огромный шкаф лучше заменить комодом, а в дополнение выбрать кровать с подъемным механизмом. По возможности используйте мебель-трансформер, в которой 2–3 предмета интерьера объединены в один. Модные дизайнерские приемы. Некоторые решения не подходят для детей, поэтому к ним стоит подходить критически. Дизайнерские многоуровневые потолки, ниши с подсветкой, арочные проемы — не лучшие решения для спальни, они более уместны в гостиной. При оформлении пространства для ребенка важно делать ставку на функциональность, а не на декоративность. Стабильность. Конечно, этот параметр важен для комфортного психологического развития, но это не касается оформления пространства. Правильно оборудованная детская должна "расти" вместе с ребенком, легко подстраиваясь под новые вкусы и потребности. Самостоятельные решения. Ребенок школьного возраста вполне способен высказывать свои предпочтения, поэтому все решения касательно детской лучше принимать вместе с ним. Если решения ребенка кажутся вам неразумными и хочется сэкономить на ремонте, сделайте спальню в нейтральных цветах, а ребенку позвольте выбирать детали: цвет мебели, интерьерный декор и другое. Если ребенку изначально не нравится комната, он не будет чувствовать себя в ней комфортно. Освещение в детской — один из важных моментов, ведь от него зависит здоровье глаз и общее самочувствие. Позаботьтесь о достаточном количестве естественного освещения и продумайте подсветку в каждой зоне так, чтобы ребенку было комфортно. Светильники у кровати можно оснастить диммерами: при необходимости свет можно приглушить и бра превратится в ночник. Буйство красок. Дети любят все яркое и кричащее, но это не должно относиться к оформлению спальни. Чрезмерно яркие цвета быстро утомляют и делают ребенка вспыльчивым, раздражительным и гиперактивным. В основе оформления детской должны быть приглушенные пастельные оттенки, а яркие аксессуары станут отличным дополнением. Напольное покрытие. Не стоит застилать пол в детской ковролином — оттереть многочисленные пятна будет сложно. Лучший выбор в этом случае — ламинат или линолеум, а в игровой зоне можно расположить мягкий и теплый коврик для игр.

Создать стильно, комфортное и при этом безопасное пространство для ребенка непросто. Планировка детской спальни требует вдумчивого подхода, понимания особенностей помещения, знания дизайнерских трендов и соблюдения основных потребностей ребенка. Кроме того, после ремонта придется выбрать в комнату практичную, безопасную, экологически чистую и недорогую мебель. С этим вам поможет справиться сеть мебельных салонов "Світ Матраців" или одноименный интернет-магазин.

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