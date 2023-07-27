Кубраков о заседании совета Украина-НАТО: Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками

Вице-премьер, министр инфраструктуры, развития громад и территорий Александр Кубраков открыл в среду заседание Совета Украина-НАТО, инициированное 22 июля Президентом Украины Владимиром Зеленским во время разговора с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Об этом Кубраков написал на своей странице в Facebook, передает издание Delo.

"Открыл историческое заседание совета Украина-НАТО", написал Кубраков.

По его словам, участники заседания обсудили препятствование Россией свободного судоходства в Черном море.

"Цель врага очевидна — лишить мир украинского продовольствия, создав таким образом глобальный продовольственный кризис", — говорится в сообщении.

Кубраков отметил, что участники встречи совместно осудили выход России из Зерновой инициативы и целенаправленные ракетные и дроновые атаки на портовую инфраструктуру юга Украины. "Только за последние 9 дней в результате атак РФ повреждено и частично уничтожено 26 объектов портовой инфраструктуры и 5 гражданских судов", — отметил вице-премьер.

"Также россияне ограничивают судоходство в районе временно оккупированного Крыма и возле территориальных вод Болгарии. Этим РФ фактически блокирует движение судов в направлении морских портов Украины", — говорится в заметке.

"Мы должны действовать быстро и решительно. Нельзя допустить блокады Черного моря российскими войсками. Это может привести не только к потерям украинской экономики, но и к серьезному продовольственному кризису в мире, в частности в таких гуманитарно чувствительных регионах как Африка и Азия. Уже обсуждаем возможные пути противодействия циничным атакам врага и препятствованию свободному торговому судоходству. Благодарен союзникам из Альянса за решение усилить свою разведывательную деятельность в акватории Черного моря. Рассчитываем, что это поможет стабилизировать ситуацию с безопасностью и создаст условия для восстановления нормальной работы украинских портов", — подытожил Кубраков.