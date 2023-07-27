Вымогал у строителей 200 тысяч долларов: в Днепре будут судить правоохранителя (фото)

В случае невыплаты так называемого "долга" фигурант вместе со своим братом угрожали уголовной ответственностью и даже расправой, мол "что их никто и никогда не найдет", рассказали в ГБР.

Работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении заместителя начальника одного из правоохранительных органов Днепра, который вместе со своим братом требовал у трех местных жителей 200 тысяч долларов США, сейчас обвинительный акт направлен в суд. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, чиновник из правоохранительных органов требовал деньги у строителей, которые делали ремонт в доме, который был оформлен на его тещу. Впоследствии после ремонта из-за короткого замыкания в доме произошел пожар.

Не поверив аргументам строителей фигурант всю вину за пожар возложил на них и потребовал возместить убытки, которые сам оценил в 200 тысяч долларов США.

Для запугивания людей он привлек своего брата, а во время встреч со строителями они предлагали распродать их автомобили и другое имущество, бесплатно работать над восстановлением дома, а одному из мобилизованных рабочих приказали каждый месяц перечислять его заработной плату, полученную в ВСУ.

Людей запугивали уголовной ответственностью, угрожали убийством, обещая закопать тела так, "что их никто и никогда не найдет", а для того, чтобы узаконить "долг", правоохранитель начал требовать от мужчин заключить еще и фиктивные договоры займа.

Отмечается, что работники ГБР в мае 2023 года сумели качественно задокументировать все противоправные действия вымогателей, а потерпевших уберечь от возможной расправы.

Фигуранта и его брата обвиняют в вымогательстве с угрозой убийства или причинения тяжких телесных повреждений, что предусматривается лишением свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, что 19 июля, ГБР задержало командира роты в момент получения части взятки, которую он требовал с сержанта ВСУ. "Основание" для вымогательства взятки — якобы недостача военного снаряжения.

К слову, 18 июля ГБР разоблачили двух должностных лиц на Ривненщине, которые выдали 1,2 млн грн 29 военным, когда те находились в тылу и не имели права на боевые выплаты. Речь идет о двух заместителях командира, которые самовольно оформили доплаты и премии.