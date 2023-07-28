Взрыв гранаты в Доме профсоюзов в Одессе: появились детали смертельного случая (видео)

Предварительно установлено, что причиной взрыва стало неосторожное обращение одного из арендаторов помещения, от полученных травм он скончался на месте, еще один человек госпитализирован.

28 июля в Одессе прогремел взрыв в Доме профсоюзов, прибыв на место инцидента полицейские установили, что в результате неосторожного обращения граната взорвалась в руках массажиста-реабилитолога. Об этом сообщает Национальная полиция Одесской области.

По данным следствия, погибший арендовал подвальное помещение в Доме профсоюзов.

В результате взрыва ранения получил посетитель погибшего, у него диагностировали баротравму легкой степени.

Сейчас на месте событий продолжают работать специалисты-взрывотехники.

В Национальной полиции также сообщили, что происхождение боеприпаса будет устанавливаться в ходе досудебного расследования.

Решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений за умышленное убийство с пометкой "несчастный случай" и за незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Ранее сообщалось, что в Одесском доме профсоюзов, который расположен на Куликовом поле, взорвалась граната, в результате чего есть погибший.

Напомним, 25 июля Фокус сообщал, что в Одессе мужчина устроил стрельбу из-за шума рядом с его домом. В результате несколько человек получили ранения. Правонарушителю сообщено о подозрении в хулиганстве, ему грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет.