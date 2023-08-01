"Мавики", взаимоподдержка и корпоративное волонтерское движение: как "Фокстрот" удерживает команду и помогает приблизить победу

Что такое #ротаФокстрот, как в компании помогают военным и их семьям и какие изменения претерпела корпоративная культура компании.

Во время войны за независимость Украины с Российской Федерацией, компания Фокстрот несмотря на значительные потери и испытания взяла на себя ответственность за своих сотрудников и их семьи.

Еще в 2006 году компания засвидетельствовала соответствие своей стратегии Целям устойчивого развития Глобального договора Организации Объединенных Наций (ГД ООН), став членом этого мирового союза социально-ответственных бизнесов. Ответственная кадровая политика Фокстрота была среди 10 принципов в области прав человека, трудовых отношений, защиты окружающей среды и тому подобное. Даже в самые тяжелые дни войны Фокстрот не сложил оружие и в полной мере выполняет обязательства перед своими сотрудниками по выплате зарплат, отпусков и больничных и стимулирует к достижению высоких результатов. Специалисты компании уделяют внимание эмоциональному состоянию каждого сотрудника, ведь важно обеспечить психологическую поддержку в условиях войны и вызовов, с которыми сталкиваются работники.

Специалисты управления по работе с персоналом внимательно следят за изменениями на рынке с целью обеспечить конкурентоспособную заработную плату и комфортные дружеские условия труда. По прогнозу на 2023 год, показатель роста в нашем сегменте составит около 15% в зависимости от региона и должности.

В течение 2022 года Фокстроту удалось успешно возобновить работу благодаря собственному резерву квалифицированных специалистов. Тогда как 2023 год — это постоянная конкуренция за трудовой ресурс на рынке труда.

К победе — через единство

С начала полномасштабного вторжения корпоративная культура Фокстрота претерпела изменения, но основные ценности, такие как лидерство, ориентация на результат и развитие, остались неизменными. Компания понимает, что именно эти ценности составляют основу успеха организации. Особенно во время войны в стране.

Сегодня особое внимание уделяем самостоятельности и ответственности работников. В условиях быстрых изменений и неопределенности эти навыки становятся чрезвычайно важными для успешного функционирования компании. Сооснователь Группы компаний Фокстрот Геннадий Выходцев назвал правильным решением децентрализацию управления компанией в первые месяцы войны. Тогда операционные решения принимали на уровне midle-менеджмента в регионах, ведь только на местах люди понимали настоящие условия работы, которые не видны, если принимать решения из Киева.

Фокстрот делает все возможное, чтобы сохранить максимально возможное количество рабочих мест и предоставить своим сотрудникам стабильный прогнозируемый доход.

"Для нас важно сохранять единство и взаимную поддержку среди наших сотрудников. Война — это испытание для всех, и мы понимаем, что только вместе мы сможем победить. Именно такой подход укрепляет дух команды и обеспечивает поддержку в сложные жизненные периоды", — Татьяна Брюханова, начальник управления по работе с персоналом Фокстрота.

Единство в День вышиванки: Василий Шургот (директор ФТД-ритейл), Векленко Даниил (директор по продажам "Фокстрот"), Ольга Потопьяк (директор львовского магазина на Кн. Ольги, где сейчас функционирует и приют для переселенцев), Алексей Зозуля (исполнительный директор "Фокстрота") и Богдан Буца (региональный руководитель "Фокстрота")

Поддержка работников

С начала войны компания привлекла руководителей, которые помогали переселенцам найти новые места работы и жилье в хабах. По внутренним данным компании, около 10% работников сегодня находятся в рядах ТРО/ЗСУ, тогда как около 3% находятся за рубежом. "В течение 2022 года нам удавалось успешно возобновить работу благодаря собственному кадровому ресурсу, тогда как 2023 год — это постоянная конкуренция за трудовой ресурс на рынке труда, — рассказывает Татьяна Брюханова, — При этом, если есть возможность, мы отдаем предпочтение внутреннему кадровому резерву. Около 80% вакансий администрации розницы были закрыты именно внутренними кандидатами, что свидетельствует о доверии к внутреннему потенциалу компании и сохранении опытных и преданных сотрудников".

Компания активно разрабатывает разнообразные мотивационные программы для своих работников, заботится об их развитии и психологическом состоянии.

С целью поддержки и помощи сотрудникам, которые находятся в рядах ВСУ было принято решение сохранять закрепленные за ними рабочие места. В рамках корпоративной коммуникации они носят символическое название #ротаФокстрота, Компания предоставляет дополнительную материальную помощь родным работника в случае ранения или гибели.

Отдельно вспомним о корпоративном волонтерском движении "Хочу помочь", которое с 2014 года объединило сотрудников в помощи военным и гражданским коллегам, пострадавшим в результате враждебных действий агрессора. Всего за 7 лет, до начала полномасштабного вторжения, сотрудникам, которые нуждались в материальной поддержке, корпоративные волонтеры перечислили почти 800 тыс. грн добровольных пожертвований.

Кроме того, Фокстрот отказался от громких празднований, перенаправив все средства на поддержку мобилизованных сотрудников и ВСУ.

Передача техники защитникам из зентино-ракетной бригады, защищающей небо над Киевом и областью

Сотрудники инициировали, компания поддержала сбор "На птичек возмездия"

Одной из самых уязвимых групп в период военных действий являются военные, которые находятся непосредственно на передовой и осуществляют разведку и оборону. Демонстрируя глубокое чувство сплоченности, Фокстрот совместно с благотворительным фондом "КОЗАК ДРАЙВ" инициировали сбор на закупку квадрокоптеров DJI Mavik 3Т для воинов аэромобильного батальона 80-й ОДШБ Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Отдельное подразделение аэроразведки "Foxtrot" 80-й ОДШБ десантно-штурмовых войск названо в честь его командира, главного сержанта разведывательного взвода аэромобильного батальона — Олега Марковича, который имел такой же позывной. В прошлом Олег был директором магазина в г. Львов и погиб в апреле на Бахмутском направлении.

Цель сбора средств — помощь в закупке разведывательных дронов для аэроразведывательной группы "Foxtrot". Коптеры являются жизненно важным орудием для обеспечения успешной разведки и оперативной реакции на передовой. Постоянное материально-техническое усиление аэроразведывательной группы необходимо для эффективной деятельности и усиления безопасности при выполнении военных задач. Поддержать сбор можно, сделав перевод любой суммы на счет БФ "КОЗАК ДРАЙВ" или на банк подразделения Foxtrot.

"Взаимопомощь и поддержка военных — это сейчас одни из ключевых аспектов, на которые компания делает акцент. Поскольку именно в этот сложный для украинцев период, дух победы и единство сплачивают страну", — отметил Алексей Зозуля, СЕО компании.Адаптация бизнесов для возвращения сотрудников

Фокстрот с большим рвением занимается разработкой внутренних программ адаптации и погружения специалистов в свои бизнесы с целью постепенной и безболезненной интеграции сотрудников, которые вернутся после войны в рабочие процессы. Фокстрот сделает все возможное, чтобы обеспечить достойное возвращение защитников на их рабочие места.

Благодаря сотрудничеству с ОО "Безбарьерность" и активному участию в инициативе "Бизнес без барьеров", "Фокстрот" запустил собственный обучающий курс под названием "Самопомощь+". Он предоставляет сотрудникам практические инструменты, которые помогают эффективно справиться со стрессом, поддерживать позитивное психологическое состояние и обучить этим инструментам свою команду.

В Фокстрот, внутренняя солидарность и помощь важны не только для успешного функционирования компании, но и имеют ключевое значение для закрепления и усиления духа победы и стремления построения общего успешного будущего. Так "Фокстрот" продолжает свою миссию заботы о сотрудниках и демонстрирует активную гражданскую позицию в становлении сильной и единой страны.

Помощь ВСУ

С первых дней войны в компании создан корпоративный штаб "Помощь нашим", в который вошли сотрудники разных регионов: от продавцов-консультантов до топ-менеджмента компании. В течение 1,5 года полномасштабного вторжения Российской Федерации ритейлер оказал помощь Силам обороны и пострадавшим украинцам на сумму почти 18 миллионов гривен. В июне компания Фокстрот присоединилась к инициативе фандрайзинговой платформы UNITED24 и направила 1 миллион гривен на преодоление последствий подрыва Каховской ГЭС.

Львовские фокстротовцы-волонтеры подготовили посылки коллегам-защитникам

В частности, международная группа национальных розничных компаний ЕцгопісԌгоцр, в которой Фокстрот является единственным представителем украинских ритейлеров, по собственной инициативе еще в марте 2022 года выделила Украине гуманитарную помощь на сумму почти 700 тыс. евро.

Фокстрот делает все зависящее, чтобы поддержать национальную безопасность, ВСУ и украинцев в этот самый сложный, за время свободной Украины, период.

Действия команды поражают глубоким чувством сплоченности, что превращает Фокстрот в пример корпоративного партнерства и солидарности, направленного на достижение победы в борьбе за независимость Украины.