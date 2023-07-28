Обещал не влиять на свидетелей: ВАКС избрал меру пресечения главе Госсудебной администрации (видео)

Алексею Сальникову, подозреваемому в подстрекательстве к даче взятки судьям, назначили залог в размере 805,2 тыс. грн. Глава ГСА пообещал не скрываться.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для главы Государственной судебной администрации Алексея Сальникова, которого подозревают в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда Украины. Об этом стало известно во время трансляции судебного слушания в YouTube-канале ВАКС.

Следственная судья ВАКС Лариса Задорожная назначила Сальникову залог в размере 300 прожиточных минимумов, то есть 805 тысяч 200 грн. Если глава ГСА внесет залог, до 24 сентября 2023 года будет обязан носить электронный браслет. Также Сальникову запретили общаться со свидетелями по делу.

Алексей Сальников во время судебного заседания Фото: Скриншот

В НАБУ и САП просили назначить подозреваемому залог в размере 400 прожиточных минимумов, что составляет свыше 1 млн гривен. Правоохранители отмечали, что за последние три года глава ГСА получил более 3, 5 млн грн заработной платы. Кроме того, Сальников декларировал наличные деньги на сумму 1 млн грн.

Защита настаивала на избрании меры пресечения в виде личного обязательства. Сам Сальников обещал "не скрываться, не влиять на свидетелей". Также он отметил что "готов занимать проактивную позицию, чтобы опровергнуть все обвинения следствия".

Напомним, главу Государственной судебной администрации подозревают в подстрекательстве к даче взятки судьям Верховного Суда. По версии следствия, Сальников обещал "решить" вопросы коммерческой компании за 7,5 тысяч долларов. Пять из них он собирался передать судьям, а две тысячи долларов оставить себе. 26 июля НАБУ опубликовали видео, на котором предположительно Сальникову передают взятку.

По версии следствия, глава ГСА так и не передал взятку судьям. После того как НАБУ задержало на взятке бывшего председателя Верховного суда Всеволода Князева, поведение Сальникова изменилось. Он продолжал обещать, что решит вопрос и пообщается "по этому поводу с председателем одного из кассационных судов". Однако не собирался заниматься этим делом. Возвращать полученные средства он также, вероятно, не собирался.