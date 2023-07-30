Дожди и жара за 40 градусов: синоптик объяснил, какой будет погода в Украине в августе

Август 2023 года традиционно может оказаться самым жарким месяцем года. На юге Украины погода будет засушливой, из-за чего будет наблюдаться самый высокий уровень пожарной опасности.

Как считает синоптик Игорь Кибальчич, погода в Украине в августе удивит высокими показателями на термометрах, которые способны быть выше 40 градусов. Подробности он сообщил в"Телеграфе".

Украинцам последний месяц лета принесет мощную волну тепла. На юге ожидается засуха, поэтому стоит ожидать пожароопасной ситуации. Западные регионы будут заливать дожди.

Кандидат географических наук обратил внимание на современные климатические нормы. В XXI веке август в Украине преимущественно является самым жарким. В большинстве областей нашего государства наблюдается засушливая погода.

В первой декаде наблюдались часто очень жаркие дни с максимальной температурой воздуха. Она составляла +35...+40 °С, а в 2010 году на востоке и юге страны столбики термометров перешли отметку в +41...+42 °С. По словам синоптика, в августе засушливые периоды, которые могут длиться недели, часто наблюдаются.

Погода в Украине в августе

Игорь Кибальчич отметил, что август 2023 года на территории нашей страны окажется контрастным по распределению температуры воздуха. Дожди пройдут неравномерно в разных регионах.

В первой декаде месяца, по его мнению, поступление жаркого и сухого воздуха из Средней Азии и Ближнего Востока спровоцирует самую мощную в этом году тепловую волну (heatwave) на территории Украины. В западных и северных областях температурный фон будет заметно ниже. Примерно с 5 по 9 августа в центральных, южных и восточных областях дневная температура может достичь отметок +36...+41 °С.

"В 2023 году август в нашей стране ожидается контрастным по распределению температуры воздуха", — пояснил специалист.

Вторая декада августа начнется с атмосферных процессов. В большинстве областей Украины это приведет к снижению температурных показателей. Цикличность в районе Британских островов и Скандинавского полуострова спровоцирует поступление воздушной массы атлантического происхождения.

Третья декада августа в Европе в целом будет динамичной. Осадки пройдут в большинстве областей нашего государства. Ожидаются смены циклонов, антициклонов, чередование атмосферных фронтов и барических гребней.

Напомним, синоптики рассказывали, какие сюрпризы подготовила погода в июле. Жаркая погода резко сменялась сильным ливнем и грозами в июне.