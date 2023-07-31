Сторона Жеваго может влиять на автоматическое распределение дел с целью подбора нужного судьи, — СМИ

Первое автоматическое распределение состоялось 11 мая.

Коллегия судей, которая будет рассматривать в Северном апелляционном хозяйственном суде одно из дел, где стороной являются структуры предпринимателя Константина Жеваго, может быть ангажированной из-за непрозрачного отбора этих судей во время распределения дел. Об этом говорится в материале издания "Дело", пишет УНИАН.

Речь идет об апелляционной жалобе, которую будет рассматривать коллегия в составе судей Светланы Владимиренко, Сергея Бурулева и Бориса Ткаченко по делу о претензиях Жеваго на ООО "Премиорри" — производителя шин из Белой Церкви, который работает с использованием мощностей обанкротившегося завода "Росава", однако не имеет никакого отношения к сбежавшему олигарху. Журналисты предполагают, что способ, которым была выбрана коллегия, может свидетельствовать о манипуляциях с автоматическим распределением, а следовательно может влиять на конечное решение. В частности, и из-за того, что один из судей — Сосулев — уже выносил решение в пользу других бизнес-интересов Жеваго в Белой Церкви, где фигурируют те же конечные бенефициары, что и в деле "Премиорри".

В первой инстанции дело №911/266/22 слушал Хозяйственный суд Киевской области. Она касается намерения компаний Жеваго получить контроль над производителем шин ООО "Премирори" через смену учредителей в британской компании Premiorri LTD (является владельцем украинского бизнеса). Суд принял решение в пользу Жеваго, хотя доказательствами были сомнительные распечатки pdf-файлов неизвестного происхождения. 4 июля дело должна была рассматривать апелляционная инстанция — Северный апелляционный хозяйственный суд. Однако состав суда менялся трижды, пока не наполнился судьями, которые потенциально могут быть лояльными к структурам Жеваго, пишет издание.

Первое автоматическое распределение состоялось 11 мая. Система определила, что дело должны рассматривать судьи Светлана Владимиренко (председатель), Алла Демидова, Ирина Ходаковская. 4 июля рассмотрение так и не началось, потому что председатель коллегии взяла больничный. В другие даты, на которые назначили рассмотрение, отпуска на 4 дня взяли уже Демидова и Ходаковская. Из-за этого было назначено повторное автоматизированное распределение дела между судьями, оно "выпало" судьям Алексею Евсикову и Виталию Корсаку. Оба судьи взяли самоотвод. Причина — судьи участвовали в рассмотрении жалобы по отмене обеспечения иска (процедурный вопрос), и из-за этого якобы могло возникнуть подозрение в предвзятости суда. Впрочем, это надуманная причина, ведь речь идет о разных стадиях судебного процесса, и решения не влияют друг на друга.

А вот как раз судья Буравлев, которого система выбрала после третьего распределения, имеет гораздо больше оснований для самоотвода. "Ведь именно он в составе другой коллегии выносил решение относительно другой группы компаний Жеваго, которые являются частью этого "пазла" с шинным производством и ТЭЦ — по делу о признании недействительными сборов с участием "мертвых акционеров" ЧАО "Белоцерковская ТЭЦ" (30664834)", — говорится в материале. Речь идет о том, что в первой инстанции сторона Жеваго пыталась доказать, что ликвидированные ранее офшорные компании имели право созвать незаконное собрание акционеров. Разные судьи в суде первой инстанции по-разному потрактовали этот процесс — одни признали, что "мертвые" фирмы не могут участвовать в собрании акционеров, другие — приняли решение о том, что такое собрание является законным. Среди таких было решение в деле № 911/172/22. В апелляции его слушала как раз коллегия во главе с Буравлевым. "Несмотря на то, что формально речь идет о разных компаниях, сбежавший олигарх и в случае с шинным бизнесом, и в случае с ТЭЦ — тот же", — отмечает издание.

Рассмотрение дела — несмотря на большую загруженность судей — назначили почти "молниеносно": на 3 августа, или на 10-й день после последнего автоматического распределения.

Авторы отмечают, что именно выбранная таким сомнительным образом "тройка" будет рассматривать все другие апелляционные жалобы в корпоративном споре, в том числе и жалобы украинского инвестора шинного бизнеса "Премиорри". "Кроме того, решение по этому делу может стать по существу прецедентным для других дел, где Жеваго пытается присвоить бизнес, который ему не принадлежит. Ведь количество судей, которые не принимали решений в пользу предпринимателя в Северном апелляционном хозяйственном суде все еще достаточно большое, однако на них "автоматическая система" дела олигарха почти не распределяет", — резюмирует издание.