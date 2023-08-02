Захватил заложницу: в Марганце мужчина взорвал гранату в пенсионном фонде (фото)

По информации правоохранителей, после переговоров с полицейскими мужчина согласился отпустить женщину. В результате взрыва боеприпаса он получил осколочные ранения. Посетители и работники ПФУ не пострадали.

В городе Марганец Днепропетровской области мужчина взорвал гранату в здании Пенсионного фонда Украины. Об этом 2 августа сообщили в отделе коммуникаций Никопольского районного управления полиции.

По версии полицейских, мужчина принес в здание ПФУ гранату и захватил в заложники женщину. Однако после переговоров с полицией он согласился ее отпустить.

После этого мужчина взорвал гранату и получил осколочные ранения. Полицейские сразу же оказали ему первую медицинскую помощь. Сотрудники и посетители учреждения не пострадали.

На месте происшествия продолжаются следственные действия. В полиции открыли два уголовных производства: по ч. 2 ст. 147 (захват заложников) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса.

Напомним, 28 июля в Одессе прогремел взрыв в печально известном Доме профсоюзов на Куликовом поле. По информации местных Telegram-каналов, клиент подарил гранату массажисту, а тот случайно выдернул чеку. Массажист погиб, второй мужчина был травмирован.

Ранее, 31 мая, сообщалось, что полиция Киевской области задержала 36-летнего мужчину, который бросил гранату возле своих гостей, в результате чего один человек погиб и трое человек получили ранения.