"Набирали детей из интернета": 10-летний мальчик утонул на престижной базе отдыха под Киевом (фото)

По информации правоохранителей, родители отправили ребенка в детский лагерь, который нашли в интернете. Учреждение до сих пор не предоставила полицейским документы, подтверждающие законность их деятельности.

В селе Ходосовка Киевской области утонул 10-летний мальчик Иван. По информации правоохранителей, ЧП произошло на престижной базе отдыха, где 36-летний тренер по футболу по "устной договоренности" с хозяевами проводил занятия. Об этом сообщает начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"Вчера мы получили сообщение о том, что пропал мальчик на территории Обуховского района. На место оперативно выехала следственная группа. Она разобралась, что там находился, так называемый, детский лагерь, где было очень много детей. После купания в озере один из мальчиков исчез. Мы привлекли водолазов. Через несколько часов поисков тело мальчика достали из воды", — заявил Небытов.

10-летний Иван утонул в озере на территории детского лагеря в Ходосовке Фото: Национальная полиция Киевской области

В день происшествия тренер по футболу повел восьмерых мальчиков купаться на озеро, глубиной девять метров и оставил одних. Также сообщается, что накануне мужчина катал детей на катамаране без спасательных жилетов. Правоохранители задержали подозреваемого.

"За оставление в опасности, что имело смертельные последствия для ребенка, 36-летнему "воспитателю" грозит до 8 лет лишения свободы", — сообщил Небытов.

Генерал полиции добавил, что после случившегося детский лагерь до сих пор не предоставил правоохранителям документы о законности своей деятельности. Учреждение работает с 2017 года. Услуги предоставляют через объявления в интернете. В летний лагерь в Ходосовке отправляли детей со всей Украины.

Напомним, на Закарпатье произошел громкий скандал с торговлей детскими органами. В июне правоохранители задержали мужчину, который предлагал женщине продать ее 11-месячного ребенка за 25 тысяч долларов. 29 июля мэр города Перечина Иван Погориляк опубликовал видеопризнание фигуранта преступной сделки. Подозреваемого зовут Денис Вароди. Он подтвердил, что предлагал женщине продать ребенка. Мужчина планировал потом вывезти малыша за границу для продажи на органы.

Правоохранители выяснили, что раньше задержанный работал в образовательных учреждениях. В разговоре с родителями, у которых он хотел купить детей, мужчина пытался убедить их, что ребенку во время войны будет лучше за границей.