Водопровод Запорожье-Марганец строят круглосуточно в максимальном темпе: 72 из 77 км уже проложены — Autostrada

В Autostrada рассказали, как строят водопровод Запорожье-Марганец.

Компания Autostrada проложила 72 из 77 км водопровода Запорожье-Томаковка-Марганец, который возводят "с нуля" после подрыва Каховской ГЭС россиянами в начале июня текущего года. Об этом компания сообщила на своей странице в Facebook. В компании добавили, что ежедневно возводят до 2 км водопровода.

"Подрыв Каховской ГЭС оставил без воды около 700 тысяч украинцев. Это колоссальная проблема, которую нужно решить максимально оперативно. Autostrada строит магистральный водопровод на участке Запорожье-Томаковка-Марганец общей протяженностью почти 77 км. Этот объект должен обеспечить водой жителей громад Днепропетровщины. Пока что люди вынуждены ежедневно ждать в очередях цистерны с водой, которые привозят сюда из Запорожья в специальные пункты выдачи", — говорится в сообщении.

В Autostrada отмечают, что промышленный водопровод строится с нуля. "Это очень сложный объект, звенья которого будут проходить через сельскохозяйственные угодья, под водой и по автомобильным дорогам. Сейчас наша команда уже обустроила 72 км трассы. Продолжается монтаж стеклопластиковых труб. Трубы большого диаметра, изготовленные из армированного стекловолокном полиэфира", — отметили в компании.

Использование именно таких труб в этом проекте является наиболее оптимальным решением, добавляют в Autostrada. Трубы эти выдерживают давление до 32 атмосфер, легкие, долговечные и быстро монтируются. "Чтобы состыковать две трубы, нужно максимум 10-15 минут. Ежедневно наши работники монтируют 2 км труб", — сказано в сообщении.

"Также проект магистрального водопровода предусматривает устройство 6 насосных станций и камер переключения. Работы на строительстве водопровода ведем круглосуточно в максимальном темпе, чтобы уже через несколько месяцев обеспечить жителей Днепропетровщины водой", — заключают в Autostrada.