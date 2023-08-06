В Ужгороде священник призвал молиться за примирение украинцев с россиянами (видео)

Священнослужитель Роман Курах в разговоре с журналисткой заявил о том, что будет благословлять россиян даже тогда, когда они на фронте убьют его родного брата.

В Ужгороде греко-католический священник призвал молиться за примирение украинцев с россиянами. Соответствующее сообщение и видео опубликовала на своей странице в Facebook журналистка Дарья Сипигина.

Журналистка рассказала, что о ситуации со священником узнала случайно. Она проезжала мимо Ужгородского кафедрального собора. Там громкоговоритель транслировал проповедь местного священника Романа Кураха. В ней были следующие слова:

"Мы очень просим, чтобы Господь это сделал, это чудо: примирил эти два великих народа — Украины и России. Чтобы эти два народа не толкали, не мучили, не уничтожали, не убивали друг друга. Но чтобы эти два прекрасных народа строили царство небесное уже здесь на земле и когда-то вместе вошли в небо, обнялись и прославили господа", — сказал во время богослужения Курах.

Сипигина пишет, что пришла в шок от таких слов священнослужителя.

"Мы задрожали от шока. Никто и глазом не моргнул на эти слова. Десятки людей молча дослушали богослужение и пошли прочь. Как такое вообще возможно через полтора года после полномасштабного вторжения?" — задала вопрос Сипигина.

Журналистка рассказала, что решилась зайти в собор и спросить священника о том, как он может говорить такие неоднозначные слова, учитывая, что в Украине второй год идет война с Россией. Роман Курах отвечал женщине на повышенных тонах и без позволения перешел на "ты". Священнослужитель заявил, что может говорить перед своими прихожанами все, что сам захочет. Кроме того он подтвердил, что благословляет россиян.

На вопрос Сипигиной о том, будет ли он продолжать говорить о русских также, если на войне убьют его родного брата, который сейчас служит в ВСУ, Курах ответил утвердительно.

Напомним, в конце июня 2023 года под Киевом поймали священника УПЦ МП, который выступал за установление "русского мира" в Украине. По данным пограничников, задержанный священнослужитель выступал против создания независимой поместной церкви в Украине.

А в июле СМИ писали о том, что в Хмельницком священник УПЦ МП скрыл почти 2 млн гривен. Инцидент произошел во время ревизии в Свято-Покровском кафедральном соборе в Хмельницком. Священник пытался тайно вынести деньги под видом "личных вещей". Адвокат заверил, что деньги зарабатывались 30 лет.