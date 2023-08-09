Як досягти успіху в США, історія Олексія Зарічука

Як отримати мільйонні інвестиції, та досягти успіху в США, історія успіху Олексія Зарічука. 15 років в Україні та мільйонні інвестиції в США.

— Якими технологіями та інструментами ти користувався під час роботи над автоматизацією бізнес-процесів?

Я використовував різні технології та інструменти, включаючи BigData tools для роботи з масивами даних, а також різні мови програмування, такі як Python та Java, для розробки спеціалізованого програмного забезпечення.

— Як ви впроваджували нові технології в рамках проектів зі створення E-commerce та SaaS рішень?

Під час створення цих продуктів ми використовували низку передових технологій та методологій. Ключовим аспектом було те, що обидва продукти були розроблені з нуля, що давало нам змогу впроваджувати інноваційні підходи на всіх етапах проекту. Ми активно використовували хмарні технології та підходи до управління даними для обробки великих обсягів інформації, що було особливо важливо для проекту створення маркетплейсу та SaaS платформи з продажу запчастин для побутової техніки.

— Олексію, чи можна дізнатися більше про ваш процес підготовки, коли ви влаштовувалися на роботу в SponsorUnited?

Мій процес підготовки був довгим та інтенсивним. Я проводив час щодня, включаючи вихідні, готуючись до співбесід, подаючи заявки та спілкуючись із рекрутерами. Крім того, я залучив різних тренерів для допомоги, багато з яких були колишні співробітники FAANG компаній. Це був складний процес, але воно того варте.

— Які були твої перші кроки у компанії SponsorUnited?

Перші кроки в компанії SponsorUnited були пов'язані з адаптацією до нового ринку та команди. Я провів багато часу, вивчаючи бізнес-модель і познайомившись із колегами, щоб краще зрозуміти їхні потреби та цілі.

— Які обов'язки у вас зараз у SponsorUnited та які проекти ви ведете?

Я керую кількома внутрішніми проектами, в основному пов'язаними зі штучним інтелектом та машинним навчанням. Ми впроваджуємо Google Vertex AI для розробки програми розпізнавання логотипів, використовуємо AWS Transcribe та Amazon Bedrock для транскрибування спортивних новин та автоматизації заповнення нашої бази даних. Також ми використовуємо модель OpenAI DaVinci для отримання комерційного контексту з великих текстових даних. Крім того, я продовжую працювати як технологічний радник у моїй попередній компанії.

— Чи вважаєш ти, що твоє професійне зростання безпосередньо пов'язане з твоїми академічними успіхами?

До певної міри, так. Моя завзятість та старання у навчанні дійсно допомогли мені розвинути важливі навички, які стали невід'ємною частиною моєї кар'єри в IT. Однак, я вважаю, що ключовим елементом у моєму зростанні було бажання постійно вчитися та розвиватися, а також прагнення застосування знань на практиці.

— Які уроки ти витяг зі свого шляху до IT, які могли б допомогти початківцям?

На своєму шляху до ІТ, я дізнався, що важливо не просто бути розумним і старанним, але також бути відкритим для нових ідей і бути готовим вчитися все життя. У сфері IT завжди є нові технології та підходи, які слід вивчати.