"Действовали срочно": развлечение подростка из Бучи обернулось тяжелыми ожогами (фото, видео)

Юноша получил более 90% ожогов тела, сейчас за его жизнь борются медики. В Нацполиции призвали родителей интересоваться досугом своих детей.

13-летний парень из Бучи ради развлечения залез на крышу электропоезда и получил повреждения, практически несовместимые с жизнью. Деталями инцидента 9 августа поделился в соцсетях начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов.

Юношу зовут Никита, и сейчас за его жизнь борются врачи. Он получил более 90% тяжелых ожогов тела в результате поражения током.

"Действовать надо было срочно. Наши полицейские экстренно сопроводили скорую с пострадавшим в Ожоговый центр столицы", — рассказал Небытов.

Фото, обнародованное Андреем Небытовым Фото: Андрей Небитов / Фейсбук

Руководитель управления Нацполиции поблагодарил "за решительность и неравнодушие" капитана Олега Коцюка и капрала Виталия Корзуна. Также он подчеркнул, что все правоохранители желают пострадавшему скорейшего выздоровления.

"Я же обращаюсь к молодежи, одно мгновение ваших эмоциональных внезапных поисков новых впечатлений может стоить здоровья или даже жизни. "Не суйте пальцы в розетку!" Думайте головой", — написал чиновник.

Также Небытов призвал родителей интересоваться досугом детей и объяснять, как не подвергать себя опасности.

"Мы несем личную ответственность за свою жизнь и жизнь наших детей", — подчеркнул он.

Напомним, ранее Андрей Небытов сообщал, что на Киевщине на престижной базе отдыха утонул 10-летний мальчик. Руководитель Главного управления Нацполиции рассказал, что один из воспитанников "детского лагеря" исчез после купания в озере. Позже его тело нашли водолазы.

27 июля в Бучанском районе Киевской области грузовик протаранил блокпост. Отмечалось, что аварийную ситуацию создал другой водитель.