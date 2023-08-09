Оформил поездку в Румынию: подозреваемый в коррупции мэр Рахова сбежал из Украины (документ)
Мэр Рахова Виктор Медведь выписал себе официальную поездку в Румынию на три дня. Он уехал еще в июне, но до сих пор не вернулся.
Полиция Закарпатской области начала расследование по факту пересечения государственной границы мэром Рахова Виктором Медведем. Об этом сообщили на сайте ведомства 9 августа.
Сообщается, что украинский чиновник воспользовался служебным положением и покинул территорию страны. Он оформил себе официальную командировку в Румынию на 3 дня, однако затем не вернулся.
"В полиции квалифицировали такие действия по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о Незаконной переправке через государственную границу Украины". — сказано в сообщении.
Отметим, что Виктор Медведь, как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, исчез еще 21 июля 2023 года. Он является фигурантом дела о растрате бюджетных средств. Так, его разыскивают по части 4 статьи 191, а также части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.
Как сообщил журналист Виталий Глагола у себя в Telegram, Медведь еще 4 августа написал заявление об отставке, но местные депутаты ее не поддержали. Также он опубликовал документы об официальной поездке чиновника за границу.
"Мне удалось получить копию распоряжения, согласно которому еще 30 июня он выехал в отряд в румынскую коммуну Бистра только на три дня", — отметил Глагола.
Сообщается, что согласно распоряжению самому себе – ехал Медведь в коммуну Бистра для обсуждения написания нового совместного грантового проекта.
Напомним, что в Кропивницком СБУ поймала на взятке в $92 тыс. депутата, возглавлявшего группу рэкетиров. По информации спецслужб, участники формирования должны были выбивать из жителей Кропивницкого деньги, а в случае отказа угрожать расправой. Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на вручении взятки.