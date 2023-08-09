Оформил поездку в Румынию: подозреваемый в коррупции мэр Рахова сбежал из Украины (документ)

Мэр Рахова Виктор Медведь выписал себе официальную поездку в Румынию на три дня. Он уехал еще в июне, но до сих пор не вернулся.

Полиция Закарпатской области начала расследование по факту пересечения государственной границы мэром Рахова Виктором Медведем. Об этом сообщили на сайте ведомства 9 августа.

Сообщается, что украинский чиновник воспользовался служебным положением и покинул территорию страны. Он оформил себе официальную командировку в Румынию на 3 дня, однако затем не вернулся.

"В полиции квалифицировали такие действия по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о Незаконной переправке через государственную границу Украины". — сказано в сообщении.

Отметим, что Виктор Медведь, как сообщается на сайте Министерства внутренних дел Украины, исчез еще 21 июля 2023 года. Он является фигурантом дела о растрате бюджетных средств. Так, его разыскивают по части 4 статьи 191, а также части 1 статьи 366 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил журналист Виталий Глагола у себя в Telegram, Медведь еще 4 августа написал заявление об отставке, но местные депутаты ее не поддержали. Также он опубликовал документы об официальной поездке чиновника за границу.

Документы Виктора Медведя Фото: Віталій Глагола/Telegram Документы Виктора Медведя Фото: Віталій Глагола/Telegram

"Мне удалось получить копию распоряжения, согласно которому еще 30 июня он выехал в отряд в румынскую коммуну Бистра только на три дня", — отметил Глагола.

Сообщается, что согласно распоряжению самому себе – ехал Медведь в коммуну Бистра для обсуждения написания нового совместного грантового проекта.

Напомним, что в Кропивницком СБУ поймала на взятке в $92 тыс. депутата, возглавлявшего группу рэкетиров. По информации спецслужб, участники формирования должны были выбивать из жителей Кропивницкого деньги, а в случае отказа угрожать расправой. Сотрудники СБУ задержали подозреваемого на вручении взятки.