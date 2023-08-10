52-летний украинец проходил с деревянной занозой в носу 10 лет

Пациент получил открытую черепно-мозговую травму из-за того, что на него упало дерево.

Из носоглотки 52-летнего жителя Хмельницкой области украинские врачи удалили деревянную занозу, с которой он прожил 10 лет. На сайте Центра микрохирургии уха и сурдоневрологии Ривненской областной клинической больницы имени Юрия Семенюка сообщили подробности.

Пациента госпитализировали с диагнозом хронический левосторонний гнойно-гиперпластический риносинуит. Инородное тело в носоглотку проникло в левую орбиту и левую верхнечелюстную пазуху. Была зафиксирована проникающая рана глазницы слева с наличием инородного тела.

Выяснилось, что десять лет назад пациент проходил лечение, у него была открытая черепно-мозговая травма. На него упало дерево.

Специалисты провели компьютерную томографию. Впоследствии они обнаружили инородное тело носоглотки с наличием раннего канала, проходящего через левую гайморову пазуху и левую орбиту.

Медики провели хирургическое вмешательство в два этапа. Деревянный осколок успешно удалили. Уже на операционном столе заметили улучшение со стороны левого глаза. Медики отметили, что специализированная помощь и профессионализм врачей способны творить чудеса.

Напомним, в мае медикам впервые удалось внутриутробно прооперировать мозг ребенка с крайне редкой патологией. Хирургам пришлось прибегнуть к такому рискованному вмешательству из-за смертельного генетического заболевания у малыша.

Также в мае у женщины врачи обнаружили редкую генетическую мутацию. Джо Кэмерон рассказала, что никогда не испытывает тревоги или страха. Женщина не знала, что она "другая" пока не легла в больницу на операцию в возрасте 65 лет.