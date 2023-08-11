Семья Розенблата получит 20 млн долл на беспилотники и закупает их у словацкого контрабандиста, — СМИ

Компания "Украинские авиационные системы", доля в которой принадлежит Жанне Розенблат — жене экс-нардепа Борислава Розенблата, закупает беспилотники по контракту Минобороны у сомнительной словацкой компании, экс-владелец которой проходит по делам о контрабанде, а его другая фирма когда-то была статистом на тендере Энергоатома. Об этом говорится в статье издания Апостроф , передает Delo.ua.

Издание ссылается на имеющуюся в его распоряжении копию таможенной декларации, где говорится о ввозе беспилотников именно Украинскими авиационными системами от фирмы aMARTINI s.r.o. словацкого предпринимателя Мартина Раймана. По данным словацкого бизнес-реестра, основателем aMARTINI s.r.o. является Павол Райман (Pavol Rajman) из городка Жилина, где и зарегистрирована фирма. Незадолго до этого учредителем aMARTINI был его сын Мартин Райман (Martin Rajman), а также его жена Валерия Райманова (Valeria Rajmanová). О Мартине Раймане из открытых источников известно, что он является неоднократным фигурантом административных дел о контрабанде через украинскую границу.

"Засвеченной" в Украине является другая компания Раймана Medi-Complet s.r.o., которая в 2019 году участвовала в договорном тендере Энергоатома на поставку теплообменных кассет для энергоблоков на 1 млн евро. Выиграла тогда чешская фирма, а словаки были "статистами" (цену не снижали). При этом словаки предлагали продукцию российских компаний, при этом филиал одной из них — ООО "Диаконт" — по странному "совпадению" принадлежал Валерию Жданенко, владельцу чешской Norma Trade Engineering s.r.o., конкурента фирмы Раймана, который и выиграл тендер, — говорится в статье.

При этом издание отмечает, что сейчас Государственное бюро расследований проводит следственные действия по факту вывода более 300 млн грн из суммы предоплаты в 645 млн грн, которую сделало Минобороны по контракту по поставке 60 беспилотников.

Как следует из судебных документов, общество УАС вступило в преступный сговор с должностными лицами Минобороны и заключило новый контракт на сумму почти 810 млн грн или 14,672 млн грн за один комплекс, тогда как в предыдущем контракте цена составляла около 6 млн грн. ГБР обвинила компанию в отмывании средств из-за завышения цены аппаратов в 2,5 раза. "При этом "избыток" средств, согласно платежным документам, под видом закупки валюты для оплаты за импорт материалов перечислялся близким к владельцам иностранным компаниям, а также размещался на депозитах. К примеру, по данным следствия, 21,2 млн грн оказались на счетах ЧАО "Фаворит компани" (13579674) (50% принадлежит сестре Розенблата, 34% жене и 16% самому экс-нардепу) и ряда ФЛП с признаками рискованности, что следователи квалифицировали как "направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем". Еще 305 млн грн УАС положила на депозит", — сказано в статье.

Одним из недавних постановлений по делу Печерский райсуд Киева отменил аресты счетов УАС. Адвокаты в ходатайстве ссылались на уже подписанные контракты на закупку компонентов для беспилотников. А поскольку договор с Минобороны предусматривает поставки до середины августа текущего года — то блокировка счетов якобы препятствует деятельности фирмы. Поэтому теперь семья Розенблата может фактически свободно распоряжаться выведенными из оборонного контракта средствами, — отмечают авторы.

"Несмотря на то, что дело о беспилотниках от семьи Розенблата ведет ГБР, скорость и глубина расследования оставляет желать лучшего. Более того, предыдущий опыт уголовного преследования экс-нардепа по так называемому "янтарному" делу (где он даже некоторое время находился в розыске), а также по делу о выдаче паспорта по поддельным документам, показывает, что выйти сухим из воды (а возможно даже подать на правоохранителей в суд в ответ) — не слишком сложная задача для опытного политика и предпринимателя", — резюмирует издание.