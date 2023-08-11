ICTV2 покажет сериал с россиянином в главной роли, - СМИ

На украинские экраны запланирован выход очередного сериала с актером из страны-террориста

Телеканал-дублер ICTV — ICTV2 — недавно анонсировал премьеру казацкого экшена "Казаки. Абсолютно лживая история", где фигурирует российский актер. Сериал планируют показать ко Дню Независимости с 16 августа. Как отмечает пресс-служба телеканала, эта "жизнеутверждающая история о нашем героизме в прошлом поднимет боевой дух украинцев сейчас", передает "Телеграф".

В то же время телеканал не сообщил, что одним из главных героев сериала является российский актер Михаил Гаврилов, играющий одну из ключевых ролей – антагониста Григория Червинского.

По сюжету Гаврилов сыграл в сериале охотника за головами Федора, преследующего главного героя Ивана. Федор пустился по следу деревенского парня, чтобы вернуть волшебную серьгу московского царя и наказать Ивана за преступление.

Таким образом, на украинские экраны запланирован выход очередного сериала с актером из страны-террориста. При этом мер ни руководителем канала, ни контролирующими органами в этом отношении приняты не были.

Михаил Гаврилов – российский актер. Родился в Тольятти, позже семья переехала в маленький городок Пермского края. Снимался во многих известных российских фильмах и сериалах и, судя по имеющейся в открытом доступе информации, активно продолжает работать на российском рынке по сей день. Более того, в 2023 году вышел российский сериал "Трейдер" с Михаилом Гавриловым в главной роли, транслируемый на пропагандистском "Первом канале". О российско-украинской войне актер молчит, в марте 2022 года, когда весь мир узнал о преступлениях российских военных в Буче, Ирпене, Бородянке и других городах, беззаботно отдыхал на одном из курортов вместе со своей женой.