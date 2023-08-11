Выезд за границу: Кабмин разрешил покидать Украину еще одной категории мужчин

В Министерстве по делам ветеранов отметили, что такое решение было принято, чтобы избежать несправедливого ограничения прав родственников тех лиц, которые погибли или пропали без вести, принимая участие в АТО.

Кабинет министром Украины 11 августа разрешил выезд за границу лицам, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, участвуя в антитеррористической операции. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства по делам ветеранов.

В сообщении говорится, что военнообязанные граждане, которые не подлежат призыву на военную службу во время мобилизации, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести, участвуя в АТО, могут покидать территорию Украины в период военного положения.

В министерстве также заявили, что такое решение было принято, чтобы избежать несправедливого ограничения прав родственников тех лиц, которые погибли или пропали без вести, принимая участие в АТО.

Как рассказала министр по делам ветеранов Юлия Лапутина, военная агрессия России против Украины началась в 2014-м году. Уже в 2022-м году началось полномасштабное вторжение российских войск на территорию Украины.

"Поэтому должны избежать несправедливого разделения как самих украинских защитников – участников военных и специальных мероприятий, так и прав членов семей павших воинов", – сказала Лапутина.

Напомним, что журналисты писали, кто из мужчин с 1 сентября сможет легально выехать за границу. Так, Законодательством Украины предусмотрены исключения для выезда военнообязанных граждан за пределы страны. В некоторых случаях для этого понадобится специальное разрешение.