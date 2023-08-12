Скандал в больнице Днепра: дети после операций оказывались в реанимации в тяжелом состоянии
Пострадавшие пациенты после ухудшения состояния здоровья были переведены в другие больницы города. В одном из медучреждений медики борются за жизнь 11-летнего мальчика, который в очень тяжелом состоянии.
В Днепре после проведенных хирургических вмешательств в одной из больниц города пациенты оказывались в реанимации в тяжелом состоянии. Об этом сообщает прокуратура Днепропетровской области.
По информации ведомства, в одной из больниц Днепра были прооперированы 4 взрослых и 5 детей в возрасте от 3 до 17 лет. В послеоперационный период у нескольких пациентов выявлено ухудшение самочувствия, что угрожало их жизни.
"По данному факту прокуратура начала досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками, повлекшее тяжкие последствия несовершеннолетним детям (ч. 2 ст. 140 УК Украины)", — сообщают в прокуратуре.
Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.
Как сообщает "9 канал", по информации из неофициальных источников, речь идет о больнице им. Руднева. Якобы именно там прооперированные пациенты массово оказались в реанимации в крайне тяжелом состоянии.
"Предварительно установлено, что виной всему препарат "Пропофол", который используют анестезиологи. Причиной могло стать нарушение условий хранения препарата", — пишет издание.
Отмечается, что главный врач медучреждения сейчас на больничном.
Также сообщается, что пострадавших детей оперативно перевели в другие больницы города. В одной из больниц медики борются за жизнь 11-летнего мальчика, который в очень тяжелом состоянии.
Напомним, что в Запорожье после ракетного удара медикам удалось реанимировать человека, которого предварительно объявили погибшим. Сначала представители местной власти озвучивали информацию о гибели трех граждан.
Ранее сообщалось, что бойцы ВСУ благодаря дрону спасли раненого бойца, сбросив ему инструкцию и лекарства.