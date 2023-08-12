Ввели некачественный препарат после операции: в больнице Днепра умер 11-летний мальчик

Мальчик был одним из пациентов, которым вводился один и тот же медпрепарат, и все они потом попали в реанимацию.

В Днепре в больнице умер 11-летний мальчик, которому сделали операцию и ввели некачественный препарат. По факту смерти ребенка прокуратура начала расследование. Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

Медиков медучреждения обвиняют в ненадлежащем исполнении профессиональных обязанностей, повлекшем тяжкие последствия по отношению к несовершеннолетним детям (ч. 2 ст. 140 УК Украины).

Следствие установило, что в одной из больниц Днепра были прооперированы 9 пациентов. Из них 4 взрослых и 5 детей (в возрасте от 3 до 17 лет). После операции у пациентов ухудшилось состояние и они попали в реанимацию.

Детей экстренно перевели в другое медучреждение. За жизнь 11-летнего мальчика, который находился в крайне тяжелом состоянии медики боролись несколько дней. Утром 12 августа 2023 года ребенок умер в реанимационном отделении.

"Установлено, что пациентам вводился один препарат, номер партии сейчас установлен и больничной сети области остановлено его использование. Сейчас продолжаются следственные действия, устанавливаются все обстоятельства и причастность сотрудников заведения.

Напомним, что по информации из неофициальных источников, речь идет о больнице им. Якобы именно там прооперированные пациенты массово оказались в реанимации в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что после ракетного удара по гостинице в Запорожье медикам удалось реанимировать человека, которого предварительно объявили погибшим. Представители местной власти сначала заявили о трех погибших.