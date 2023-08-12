На границе с Венгрией у львовянина изъяли 20 картин, приобретенных на аукционе в Италии (фото)

Картины были написаны украинскими живописцами прошлого века. Пенсионер при пересечении границы решил их не декларировать.

На границе с Венгрией у 62-летнего львовянина изъято 20 старинных картин, приобретенных на аукционе в Италии, которые не были задекларированы. Об этом 12 августа сообщила в Facebook Закарпатская таможня.

Украинец решил обойти таможенное законодательство и не декларировать в "зеленом коридоре" 20 картин. Их написали известные украинские живописцы прошлого века.

Пенсионер объяснял пограничникам, что не перемещает через границу товары, подлежащие налогообложению и декларированию. Результаты анализа показали, что нужна проверка.

Впоследствии на сиденьях автомобиля обнаружили 20 художественных картин, в частности таких:

"Утро" (1975 г.), "Берег реки" (1976 г.), "Летний день" (1972 г.), "Церковь на холме" (1974 г.) Валентина Литвиненко;

"Портрет старой женщины" (1947 г.), "Вид из окна" (1988 г.), "Тишина" (1989 г.) Виктора Зарецкого;

"Последний снег" (1981 г.), "Краевид", "Провинциальный пейзаж" (1980 г.) Михаила Дерегуса;

"На мостике" (1984 г.), "Лето" (1978 г.), "Старое дерево" (1982 г.), акварель "Портрет" (1971 г.) Сергея Григорьева;

"Киев вечерний" (1965 г.), "Вид с балкона" (1960 г.) Карпа Трофименко;

картина "Цветы" (1974 г.) Веры Довгалевской;

"Зима" Федора Захарова;

этюд художницы Татьяны Яблонской.

По словам мужчины, такие картины ему приобрели в итальянском городе Генуе на аукционе за 5 тысяч евро. Он пояснил, что вез их для собственных нужд. Любые документы, подтверждающие указанную стоимость, у пенсионера при себе не было.

Фото: Закарпатская таможня/Facebook

Требования таможенного законодательства регулируют нормы в отношении товаров, которые были изготовлены более 50 лет назад. Они подлежат письменному декларированию независимо от стоимости и способа перемещения через таможенную границу. Не подпадают под налогообложение товары, общая стоимость которых составляет до 500 евро и вес до 50 кг.

Напомним, супруги нашли в старинном замке картину стоимостью $2,5 миллиона. Ранее полотно признавали подделкой, однако новое исследование показало, что оно настоящее. Картина, изображающая мост через реку, висела на стене гостевого крыла замка на протяжении многих поколений.