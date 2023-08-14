"Настоящая экспедиция": украинка покорила 6 из 7 самых высоких вершин мира (фото, видео)

По словам Ирины Караган, она всегда мечтала подняться на гору Денали на Аляске, ведь эта вершина, в отличии от условного Эвереста, — самая "честная". В то же время она является самой холодной из-за близости Северного Полюса.

Украинской альпинистке Ирине Караган из города Днепр удалось покорить 6 из 7 самых высоких вершин в мире, но она не собирается останавливаться на достигнутом. Об этом говорится в сюжете "Суспiльне" от 14 августа.

По словам девушки, у нее есть цель покорить семь самых высоких вершин на всех континентах и этим летом она осуществила восхождение на Денали. Это самая высокая гора Аляски и всей Северной Америки.

"Денали очень близко к Северному Полюсу, она очень холодная. Там неустойчивый прогноз, быстро меняется погода, там гораздо холоднее, чем в Антарктиде", — вспоминает Ирина Караган.

В прошлом году ей удалось покорить Эверест, но эта гора не была ее мечтой, в отличии от Денали высотой более 6 тысяч метров. Она знала, что эта вершина очень сложная и считается самой холодной, но продолжила идти к своей цели.

Украинка покорила 6 из 7 самых высоких вершин мира Фото: Суспільне

"Она "честная". Если другие вершины сейчас окружают много коммерческого сервиса, то на Денали ты все делаешь сам. Честно, я даже на Эвересте так не мерзла, как на Денали", — продолжила альпинистка.

Восхождение длилось примерно 2 недели и в ее команде было 7 соотечественников. Покорение вершины превратилось на "настоящую экспедицию". Все пришлось носить самому в течении 14 дней, а вещей нужно было взять с собой очень много.

"У меня на спуске был рюкзак такого веса, что я не могла его с земли поднять. Поэтому я даже его не снимала", — вспоминает Ирина Караган.

Для того, чтобы окончательно реализовать поставленную цель в виде семи вершин, альпинистке осталось посетить самую высокую гору Австралии — Пунчак-Джая. Когда она на это решится — пока что неизвестно.

Напомним, 29 мая сообщалось, что альпинистка прожила 32 дня на действующем вулкане. Заниматься этим хобби Перла Тихерина начала около пяти лет назад и сразу же поставила перед собой цель — покорить действующий вулкан Орисаба. В результате ее стремление помогло осуществить мечту.