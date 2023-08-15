"Может хватит": в Закарпатской области на ремонт дороги хотят выделить почти 600 миллионов

Украинский предприниматель обратил внимание на тендер, который накануне появился в сети. Он раскритиковал планы на сотни миллионов гривен из бюджета во время жестокой войны.

В Закарпатской области собираются провести капитальный ремонт дороги общего пользования местного значения стоимость практически в 600 миллионов гривен. Об этом высказался предприниматель Александр Соколовский в социальной сети Facebook 14 августа.

Он на своей странице поделился очередным тендером от заказчика ГП "Служба местных автомобильных дорог в Закарпатской области".

"Может хватит? Уверен, что дорога – это важно, но может победим сначала? Или это не ваша война? Да, это деньги местных бюджетов, они имеют право тратить их по своему усмотрению и формально все по закону. Но вопрос к распорядителю средств – вы что, действительно не понимаете, что это не ваши деньги, а деньги налогоплательщиков? У них есть запрос на здравый смысл во время жестокой войны", — говорится в сообщении.

В Закарпатской области собираются провести ремонт дорог за 600 миллионов Фото: Скриншот В Закарпатской области собираются провести ремонт дорог за 600 миллионов Фото: Скриншот В Закарпатской области собираются провести ремонт дорог за 600 миллионов Фото: Скриншот

Полная стоимость работ оценена в 595 692 028 гривен и дорога будет пролегать через Ясиня — Черная Тиса.

Александр Соколовский отдельно отметил, что тендер был только оглашен, после чего его ждет длительный путь проведения, обжалования и только потом могут подписать договор. При этом, срок обозначен до 31 декабря 2023 года, через четыре месяца. За это время нужно проложить сложную горную дорогу.

"Не знаю, как с капремонтом дороги, но со списанием в текущем году денег там думаю справятся, потому что талантливые…", — подытожил предприниматель.

В Закарпатской области собираются провести ремонт дорог за 600 миллионов Фото: Скриншот

Напомним, 19 июля сообщалось, что глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия потребовал от чиновников прекратить беспредел с тендерными закупками. Нардеп напомнил, что центральная власть может ограничить использование средств на местах, если скандальные закупки продолжатся.