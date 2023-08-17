Осколочные ранения и рваные раны: в Кривом Роге у 11-летнего ребенка в руках взорвалась батарейка

Ребенка госпитализировали в 8-ю детскую больницу со взрывной травмой, а маму допрашивает полиция.

В поселке Верабово в Кривом Роге у 11-летнего мальчика в руках взорвалась батарейка. Его с травмами доставили в больницу. Об этом сообщает местное издание "Свои".

Инцидент произошел дома, когда взрослые были на работе. Мальчик находился дома со старшим 14-летним братом. Последний был в соседней комнате.

По словам матери пострадавшего мальчика, батарейка лежала на окне под прямыми солнечными лучами, а когда ее сын взял ее в руки, она просто взорвалась.

Ребенка госпитализировали в 8-ю детскую больницу Кривого Рога со взрывной травмой. У мальчика диагностировали множественные осколочные раны грудной клетки и рваные раны пальцев правой руки.

Отмечается, что женщина воспитывает троих детей и она — работающая мама. Сейчас с ней общается полиция.

Напомним, что в Махачкале взорвалась автозаправка . Сначала взорвалось в помещении автосервиса, расположенного неподалеку от ТЦ "Глобус". После этого огонь перекинулся на АЗС — она взорвалась и загорелась.

Ранее сообщалось, что в больнице Днепра после операции умер 11-летний мальчик, которому вкололи некачественный препарат.