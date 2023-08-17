Львовские чиновники погорели на взятках за разрешения на строительство, — СМИ

Служба безопасности Украины задержала сотрудника Львовского городского совета и архитектора, которых подозревают в незаконном механизме предоставления разрешительных документов, в частности речь идет о разрешениях на ведение строительства. Об этом сообщило "Громадське", передает ukranews.com.

"Служба безопасности задокументировала и ликвидировала коррупционную схему, которая во время войны действовала во Львовском горсовете. На получении очередного транша взятки задержан исполняющий обязанности руководителя одного из управлений ЛГС и местный архитектор. Коррумпированный чиновник вместе с соратницей наладили системный противоправный механизм предоставления разрешительных документов на проведение работ. Их удалось задокументировать и задержать "на горячем" во время получения очередной взятки", — говорится в сообщении Управления СБУ Украины во Львовской области.

По данным Управления, за $1,500 США чиновник Львовского горсовета гарантировал беспрепятственное рассмотрение и согласование разрешительных документов на проведение реконструкции недвижимости в пределах исторического ареала Львова. Был проведен обыск как в служебных помещениях управления ЛГС, так и по месту жительства посредницы, в ходе которых сотрудниками СБУ были обнаружены и изъяты в полном объеме переданные денежные средства, а также изъята соответствующая разрешительная документация.

Львовскому чиновнику, который брал взятки за разрешения на ведение строительных работ, и его сообщнице сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 27 (пособничество);

ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас идет следствие для выяснения всех обстоятельств и установления и других участников этой противоправной схемы во Львове. Обоим участникам коррупционной схемы грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества. Также сейчас речь идет об отстранении чиновника от должности и избрании задержанным меры пресечения, а расследование продолжается.