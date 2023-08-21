Украина имеет все перспективы стать крупным и привлекательным для бизнеса инвестиционным хабом

Украина обладает набором преимуществ для привлечения значительных инвестиций и локализации современного производства мировых брендов, дополнительно необходимы лишь гарантии безопасности и вступление в ЕС, заявил в эфире национального марафона "Единые новости" заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма, передает "Интерфакс".

По его словам, перспективы Украины хорошо заметны на примере диалога со Швецией.

"Швеция имеет очень хорошие не только военные технологии, но и, в первую очередь, машиностроительные технологии. Это очень широкий спектр. Поэтому у Швеции есть весь спектр машиностроения, полный портфель, а это — критически важно для восстановления Украины, потому что прежде всего нам потребуется огромное количество оборудования — как для инфраструктуры, так и для строительства новых предприятий и заводов", — отметил заместитель руководителя ОП.

Он подчеркнул, что такое оборудование продается не только как инженерные решения, а вместе с финансовыми пакетами, которые обычно обеспечиваются через экспортно-кредитные агентства, и это один из вопросов, который сегодня решается во время переговоров со шведской стороной.

"Речь идет о миллиардах долларов, но основной фокус должен быть именно на частном секторе. Наша задача создать такие условия, чтобы компаниям было выгодно приходить в Украину. У нас очень квалифицированные люди и большой набор полезных ископаемых. Есть все условия для того, чтобы осуществлять полноценный решоринг производства из стран юго-восточной Азии в Украину. Остаются два основных фактора: безопасность (победа в войне, гарантии безопасности и дальнейшее вступление в НАТО) и вступление в ЕС (беспрепятственный доступ к рынкам и финансированию и набор реформ, над которыми мы сейчас работаем). Собственно, это и есть формула больших проектов, большого восстановления и новой экономики", — добавил Ростислав Шурма.