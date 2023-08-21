Более 1 млрд грн: на Полтавщине арестовали активы российского генерала Капашина (фото)

По данным правоохранителей, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.

Служба безопасности Украины арестовало имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, который занимал должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Среди арестованных владений числятся более двадцати объектов коммерческой недвижимости, трехтысячный квадратный метраж жилой площади и семнадцать участков земли, разположенных на территории Полтавщины.

Список замороженных активов включает в себя родовой дом семьи Капашина, отели и рестораны премиум класса, а также торгово-развлекательные и офисные центры общей площадью около тридцати тысяч квадратных метров.

Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд грн.

Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения России выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.

"Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве. Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в России и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов", — говорится в сообщении.

В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:

военную форму русского образца;

запретную советскую символику и пропагандистскую литературу РФ;

сувенирная продукция и награды, врученные Капашина в кремле.

В настоящее время продолжается расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);

ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);

ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).

Решают вопрос о дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного имущества.

Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Кроме того, местное издание "Полтавщина" заявило, что заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь Оксану и зятя Льва Веригу, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения России выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.

В разное время члены семьи Вериг были владельцами или совладельцами ТЦ "Златы город", гостиницы "Аллея гранд", ресторанов "Лилея", "Раффинато", "Казачка", бар "Нега", кафе-бара. Европа", ресторана "Каштановая аллея", спа-салона "Лотос", офисных центров по ул. Гоголя, 12, ул. Европейской, 2 и 21 и т.д. Часть этих объектов закрыта или законсервирована.

Брат Льва Вериги Игорь долгое время занимал должности в горсовете. При каденции Андрея Матковского он руководил транспортным отделом, а при первой каденции Александра Мамая возглавлял управление по обращениям граждан.

На Полтавщине арестовали активы российского генерала Капашина На Полтавщине арестовали активы российского генерала Капашина На Полтавщине арестовали активы российского генерала Капашина

Напомним, 18 августа СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины. Частные компании накануне масштабного вторжения российских захватчиков на территорию Украины, которое произошло в феврале 2022 года, поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые оказались бракованными в связи с использованием в них некачественного пороха.

Также 8 августа в Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть РФ. Вражеские агенты, по словам правоохранителей, прежде всего пытались выявить и "слить" врагу направления вылетов боевой авиации украинских войск, в частности, ударных вертолетов под Авдеевкой. Особенностью вражеской группы было то, что в ее состав входили исключительно местные женщины, которые поддержали вооруженную агрессию РФ против Украины.