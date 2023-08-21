Более 1 млрд грн: на Полтавщине арестовали активы российского генерала Капашина (фото)
По данным правоохранителей, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве.
Служба безопасности Украины арестовало имущество российского генерал-полковника Валерия Капашина, который занимал должность начальника федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия при министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
Среди арестованных владений числятся более двадцати объектов коммерческой недвижимости, трехтысячный квадратный метраж жилой площади и семнадцать участков земли, разположенных на территории Полтавщины.
Список замороженных активов включает в себя родовой дом семьи Капашина, отели и рестораны премиум класса, а также торгово-развлекательные и офисные центры общей площадью около тридцати тысяч квадратных метров.
Общая стоимость изъятых активов составляет более 1 млрд грн.
Заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь и зятя, которые проживали в Украине, но накануне полномасштабного вторжения России выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.
"Таким образом, российский генерал использовал своих родственников для легализации средств, которые он получал от коррупционных схем в Москве. Кроме того, близкие Капашина использовали доходы "семейного" бизнеса для финансирования "инвестиционных" проектов в России и временно оккупированном Донбассе. В дальнейшем часть этих денег направлялась в бюджет страны-агрессора в виде уплаты налогов и сборов", — говорится в сообщении.
В ходе обысков по адресам офисных и жилых помещений, принадлежащих семье российского генерала, обнаружено:
- военную форму русского образца;
- запретную советскую символику и пропагандистскую литературу РФ;
- сувенирная продукция и награды, врученные Капашина в кремле.
В настоящее время продолжается расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 4 ст. 111-1 (проведение хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории, в том числе оккупационной администрацией государства-агрессора);
- ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору);
- ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма).
Решают вопрос о дальнейшей национализации в пользу Украины всего арестованного имущества.
Комплексные мероприятия проводились при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.
Кроме того, местное издание "Полтавщина" заявило, что заблокированное имущество Капашина было оформлено на его дочь Оксану и зятя Льва Веригу, проживавших в Украине, но накануне полномасштабного вторжения России выехали в Россию и получили гражданство страны-агрессора.
В разное время члены семьи Вериг были владельцами или совладельцами ТЦ "Златы город", гостиницы "Аллея гранд", ресторанов "Лилея", "Раффинато", "Казачка", бар "Нега", кафе-бара. Европа", ресторана "Каштановая аллея", спа-салона "Лотос", офисных центров по ул. Гоголя, 12, ул. Европейской, 2 и 21 и т.д. Часть этих объектов закрыта или законсервирована.
Брат Льва Вериги Игорь долгое время занимал должности в горсовете. При каденции Андрея Матковского он руководил транспортным отделом, а при первой каденции Александра Мамая возглавлял управление по обращениям граждан.
Напомним, 18 августа СБУ разоблачила предпринимателей, которые поставили в ВСУ бракованные артиллерийские мины. Частные компании накануне масштабного вторжения российских захватчиков на территорию Украины, которое произошло в феврале 2022 года, поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые оказались бракованными в связи с использованием в них некачественного пороха.
Также 8 августа в Донецкой области разоблачили женскую агентурную сеть РФ. Вражеские агенты, по словам правоохранителей, прежде всего пытались выявить и "слить" врагу направления вылетов боевой авиации украинских войск, в частности, ударных вертолетов под Авдеевкой. Особенностью вражеской группы было то, что в ее состав входили исключительно местные женщины, которые поддержали вооруженную агрессию РФ против Украины.