В Украине запретили три медпрепарата после смерти ребенка и взрослого в больнице Днепра

Гослекслужба запретила использовать препараты, которые вероятно привели к побочным действиям в городской многопрофильной клинической больнице матери и ребенка.

В результате трагических событий, имевших место в многопрофильной клинической больнице имени М. Ф. Руднева в городе Днепр, в Украине было принято решение о запрете трех медицинских препаратов, связанных со случаями смерти ребенка и взрослого из-за нежелательных побочных эффектов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

В ведомстве отметили, что процессе проведения операций в больнице Днепра 11 пациентов, включая 6 детей и 5 взрослых, столкнулись с серьезной негативной реакцией организма на медицинские препараты. По несчастью, двое из них — ребенок и взрослый — не смогли выжить из-за тяжелых побочных последствий.

"Сейчас Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками временно запретила реализацию и применение нескольких партий медицинских препаратов, которые вероятно вызвали тяжелые побочные реакции во время проведения операций. Речь о трех наименованиях медпрепаратов", — сказано в сообщении.

При этом названия препаратов не указаны.

Сообщается также, что МОЗ сформировало комиссию, состоящую из экспертов и специалистов, для тщательного анализа происшедших событий. В рамках этой инициативы также включены представители Государственной службы по контролю за качеством продукции и потребительских товаров.

Вместе с тем больница имени М.Ф. Руднева в настоящее время приостановила проведение хирургических операций, пока не будут установлены все обстоятельства и причины трагедии.

Напомним, 11 августа сообщалось, что в Днепре после проведенных хирургических вмешательств в одной из больниц города пациенты оказывались в реанимации в тяжелом состоянии.

12 августа стало известно, что в Днепре в больнице умер 11-летний мальчик, которому сделали операцию и ввели некачественный препарат.