Строят с 2004 года: как девелоперу Royal House несмотря на войну удалось вернуться на довоенные темпы строительства

За полтора года после полномасштабного вторжения в ЖК "Новая Англия" построено и введено в эксплуатацию 2 дома и подземный паркинг.

С началом полномасштабной войны первым зашатался девелоперский рынок как один из самых чувствительных украинских рынков. Игроков, которые не только смогли достойно удержаться на нем, но и продолжили строить и выполнять взятые перед инвесторами обязательства, сейчас можно пересчитать по пальцам.

К таким относится столичный девелопер Royal House, известный в Киеве по элегантным и выдержанным в стиле английской неоклассики проектам ЖК "Новая Англия и "Британский квартал". Уже с 5 апреля 2022 года на строительной площадке жилого комплекса кипела работа в пяти домах, которые находились на разной стадии строительства. Первым возобновили работу в доме "Линкольн", а в же через несколько дней строители приступили к домам с названиями "Лондон", "Ньюкасл", "Виндзор" и "Ноттингем". Еще через неделю спустя заработал отдел продаж. И вот уже в конце апреля темпы строительства выровнялись и достигли уровня, который был на момент до полномасштабного вторжения.

Кто такие Royal House?

Группа компаний Royal House — компания полного цикла по производству стеновых модулей и строительству энергоэффективных домов, известная с 2004 года.

Важным преимуществом девелопера является собственный многофункциональный завод по производству стеновых модулей в Киевской области.

Стоит отметить, что стеновые модули Royal House, из которых компания как раз и возводит дома, являются запатентованной технологией.

В столице Royal House возводит ЖК "Новая Англия" — это комплекс из 14-ти многоэтажек с инфраструктурой на площади около девяти гектаров.

По состоянию на лето 2023 года 10 домов уже введены в эксплуатацию и заселены.

С началом полномасштабного вторжения лучшим стимулом для Royal House стало доверие клиентов и обязательства перед будущими владельцами жилья. А вместе с тем — мысль о благосостоянии семей сотрудников, не охваченных службой в Вооруженных силах Украины. Свою надежность показали и ключевые партнеры и подрядчики — они были настроены на продолжение сотрудничества. Все это стало мотивирующим фактором для успешного возобновления работы.

Понимая, что для всех сейчас наступили непростые времена, застройщик Royal House инициировал для своих клиентов паузу в оплате по платежу рассрочки на три месяца. И каково же было удивление, когда уже через месяц после полномасштабного вторжения инвесторы по собственной инициативе возобновили выплаты по рассрочке. В первые месяцы это сделали около 20%, за полгода — 50%, через год после полномасштабного вторжения — 85%.

Застройщик и в дальнейшем остается на связи с инвесторами и рассматривает индивидуально каждую ситуацию: то ли инвесторы находятся на оккупированных территориях и не имеют возможности платить, то ли потеряли дом и сбережения — вместе ищут оптимальное для сторон решение.

Что такое технология строительства из стеновых модулей?

Энергоэффективные стеновые модули Royal House — это запатентованная технология строительства. Модули прямо с завода на Киевщине доставляются на строительную площадку с утеплением и полной внешней отделкой, которая включает окна, оконные откосы и оклады по периметру окон. Таким образом дома фактически строятся на собственном заводе Royal House, а возводятся в проектное положение уже на строительной площадке. Такие модули успешно используют для сооружения домов до 25-ти этажей. То есть, если вы видите, что на стройплощадке ЖК "Новая Англия" видно лишь несколько этажей, на самом деле стеновые модули уже изготовлены и хранятся в сухих и теплых складах завода или именно сейчас направляются на монтаж.

По технологиям строительства из стеновых модулей Royal House возводятся дома и в Австрии и Словакии, ведь стеновые модули получили сертификат по требованиям Международного стандарта ISO 9001:2008.

В Украине по этой же технологии построены ЖК "Британский квартал", клубный дом Royal House в Голосеевском районе, жилой дом в Луцке и уже достраивается ЖК "Новая Англия".

Застройщик говорит, что именно благодаря этой технологии удается удерживать высокие темпы строительства — несмотря на логистические проблемы с доставкой стройматериалов в стране.

Вызовы времени и ближайшие планы

Вызовы нового времени побуждают к новым решениям. Среди них — дефицит поставок из-за разбомбленных складов и подорожание. Несмотря на то, что цена на строительные материалы выросла на 40-60%, поднятие цены для Royal House было неощутимым. Все это, говорят в компании, благодаря тем стеновым модулям, которые были изготовлены еще до войны. Впрочем, это временное облегчение — сейчас часть стройматериалов закупается уже по новым ценам.

Еще одна из реальностей, с которой столкнулись Royal House, — мобилизация в ряды ВСУ работников строительной специальности и нехватка специалистов рабочих специальностей. Чтобы не прерывать строительство, Royal House инвестировали в мощный генератор — так удалось работать несмотря на блэкауты.

Тем не менее, даже в таких условиях компании есть чем похвастаться. К примеру, за полтора года после полномасштабного вторжения введено в эксплуатацию и заселено два дома и часть подземного паркинга.

Начиная со дня после полномасштабного вторжения, в прошлом году получил адрес дом "Брайтон" ЖК "Новая Англия". Его ввели в эксплуатацию за несколько недель до полномасштабного вторжения. В начале 2023 года был получен сертификат о вводе в эксплуатацию дома "Лондон", а впоследствии и "Ньюкасл". Все эти дома были вовремя введены в эксплуатацию.

К слову, подземный паркинг "Новой Англии" по результатам экспертизы был признан соответствующим требованиям объекта гражданской защиты населения и может использоваться как полноценное бомбоубежище.

Сейчас главная задача застройщика Royal House — возводить современное удобное жилье, выполнять обязательства перед инвесторами, привлекая финансовые возможности, человеческий ресурс и нестандартные решения. В том, что все получится к лучшему, в компании не сомневаются. Ведь девелопер уже готовится к старту строительства нового амбициозного проекта — жилого комплекса в Киевской области.