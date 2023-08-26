Похолодание или жара: какая погода ждет Украину в последние дни августа

К сожалению, жара будет только усиливаться, хотя и ожидаются дожди в разных регионах Украины.

Согласно прогнозу синоптика Наталии Диденко, который она опубликовала в своем Telegram-канале, жара станет только сильнее в ближайшие дни. Например, в воскресенье, 27 августа, по всей территории Украины температура будет в среднем от 29 до 33 градусов тепла.

А в Одесской, Черновицкой, Ивано-Франковской, Винницкой областях и на Закарпатье температура поднимется до внушительных 35 градусов по Цельсию. Только на востоке Украины, 27 августа, будет жарко, но не так сильно. Согласно прогнозу Диденко температура в этом регионе страны будет на уровне от 25 до 29 градусов тепла.

В этот же день ожидаются дожди в некоторых регионах севера и центра Украины, на стальной территории страны их появление не прогнозирует синоптик. Что касается Киева, то в воскресенье термометры покажут температур на уровне 30 градусов тепла и в отдельных районах столицы могут пройти кратковременные дожди. По словам Диденко, последняя неделя августа и начало сентября запомнятся чрезвычайной жарой, которая накроет большую часть Украины. Хотя дожди 30 и 31 августа могут немного спасти ситуацию.

Погода в Украине 27 августа Фото: Укргидрометцентр

Украинский гидрометцентр сообщает, что на юго-западе Украины в 27 августа будет жарче всего – температура поднимется до 35 градусов. На остальной территории Украины ожидается жара с диапазоном температур между 26 и 32 градуса Цельсия. Согласно прогнозу синоптиков, на в северных и некоторых западных областях пройдут кратковременные дожди.

Погода в Украине 28 августа Фото: Укргидрометцентр

Согласно прогнозу синоптиков, в понедельник, 28 августа, на всей территории Украины жара станет еще больше, ведь предыдущие показатели температуры вырастут на 2-4 градуса.

Во вторник, 29 августе, только в западных областях Украины ожидаются дожди, а в остальных регионах будет сухо. При этом средняя температура буде составлять от +30 до +32 по всей территории страны. На юге Украины будет очень жарко – от 34 до 35 градусов тепла.

Погода в Украине 29 августа Фото: Укргидрометцентр

В среду, 30 августа также ожидаются дожди на западе, и они должны пройти еще и в некоторых регионах в центре и на севере Украины. Температура воздуха останется на том же уровне, согласно прогнозу Укргидрометцентра, хотя на юге станет немного прохладнее – всего на 1-2 градуса.

Погода в Украине 30 августа Фото: Укргидрометцентр

Напоминаем, что синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщил о том, что именно начиная с субботы, 26 августа, в Украину придет очередная волна жары, которая продержится до конца последнего месяца лета.