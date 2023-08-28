Малоизвестная польская компания сорвала контракты с Минобороны Украины на десятки миллиардов гривен, — СМИ

После скандала с семьей Розенблата из-за поставок беспилотников вокруг Минобороны разразился новый скандал. Как выяснили журналисты, только за апрель 22-го Минобороны подписало с малоизвестной польской компанией "Alfa" контрактов на поставку защитного оборудования, военной техники и боеприпасов на сумму более 22 миллиардов гривен, оплатило авансов на миллиарды гривен и получило… сорванные контракты. Об этом говорится в расследовании журналистов "Украинской Правды" "Миллиарды на крови. Как неприметная польская фирма забрала десятки миллиардов у ВСУ", передают "Факты".

"Бронежилеты и плиты поставлены со значительной задержкой, защитные шлемы возвращены как некачественные, гаубицы 2С1 "Гвоздика" — в неудовлетворительном состоянии, припасов к Д-30 поставлена лишь десятая часть, ракет к "Градам" — треть. А еще контрактовали ту же продукцию через государственного импортера "Прогресс", но по более высокой цене — МОУ подписывало контракт на поставку выстрелов к Д-30 по цене 760 евро, а "Прогресс" с "Alfa" на такие же выстрелы — по 1195 евро. 435 евро или плюс 57% на одном снаряде, законтрактованном, по сути, у той же фирмы с разницей в пять дней. Кстати, курировал контракты с "Alfa" бывший заместитель министра обороны Украины, а сейчас заместитель директора "Прогресса" Александр Миронюк — тот же, у которого в диване следователи обнаружили миллионы разной валюты", — пишет УП.

Как отмечает издание, июнь снова стал "золотым" для "Alfa" и провальным для Минобороны: "Снова подписываются контракты на миллиарды гривен, оплачиваются авансы и снова срыв. Выстрелов для "Гиацинта" приехало около 40%; 120-мм мин поставили меньше, чем 1% от контракта; выстрелов к "Дане" не поставили вообще".

Журналисты пишут, что в начале 2023-го "Alfa" имела задолженности перед МОУ на сумму более 3,5 млрд грн и на десятки миллионов евро штрафов. При этом украинская армия год не получала критически важного вооружения и не могла законтрактовать его в другом месте, потому что "Alfa" вывела деньги из страны.

Кто в Украине мог лоббировать "Alfa" и выбивать для нее, несмотря на все очевидные оговорки, все новые и новые контракты? Откуда у скромной польской компании выходы на закрытый мир болгарской оборонки, где она должна была покупать снаряды? Журналисты обещают дать ответы в следующих публикациях.