Программа социального восстановления ветеранов реализована на Полтавщине, но нужно масштабировать ее на всю страну — народный депутат Кулинич

В Полтавской области запущена программа социального восстановления ветеранов, и она уже получает положительные отзывы защитников. Об этом на своей странице в соцсети "Фейсбук" сообщил народный депутат Олег Кулинич.

"По моей инициативе, в сотрудничестве с Минсоцполитики, программа социального восстановления ветеранов за средства областного бюджета запущена на Полтавщине! Это произошло впервые в Украине и мы уже получаем положительные отзывы от них и их семей", — отметил он.

По словам депутата, накануне вместе с министром социальной политики Оксаной Жолнович, директором Департамента гуманитарного обеспечения Минобороны Назимом Агаевым, председателем Полтавского областного совета Александром Беленьким, председателем Полтавской ОВА Дмитрием Луниным и представителями местного самоуправления они посетили места реабилитации ветеранов и их семей и получили от них "обратную связь" по результатам программы.

"Защитники, их жены и дети в течение пребывания постоянно работали с профессиональными психологами Минобороны, получали реабилитационные процедуры и медицинское сопровождение. Основное, что с одобрением отмечают они — программа рассчитана именно на семейный формат. Потому что на войне страдает не только физическое и психическое здоровье защитников, страдают и их отношения, жены, дети, которые несут на себе очень тяжелое бремя постоянных переживаний и отсутствия общения. А в случае получения ветераном тяжелых травм или инвалидности, всей семье фактически необходимо заново учиться многим вещам и привыкать к новым обстоятельствам", — добавил Олег Кулинич.

Народный депутат также акцентировал внимание, что с ветеранами работали мультидисциплинарные команды, которые прошли специальную подготовку и профессионально разбираются в опыте участников боевых действий.

Кроме того, Олег Кулинич подчеркнул, что важным шагом для Украины стало бы масштабирование этой программы на государственный уровень.

"Хотим, чтобы эта программа, во-первых, продолжалась и развивалась на уровне Полтавской области и ее громад, а во-вторых, была масштабирована на все государство. Для этого нужно работать с Кабмином, непосредственно привлекать Министерство финансов и профильный комитет Верховной Рады. Результатом в перспективе должно стать постановление КМУ, выделение финансирования и проведение серьезной организационной работы по всему государству, чтобы запустить услугу в других областях", — констатировал парламентарий.

По его словам, успешно проведен пилотный проект в этом направлении и по другой категории защитников, на который он привлек частные средства.

Также Олег Кулинич добавил, что идет работа над тем, чтобы использовать в услуге социального восстановления и опыт других стран, в частности Израиля, который находится в состоянии войны десятками лет.