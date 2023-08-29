На Полтавщине детсад пытался купить кухонный термометр за 384 млн гривен (фото)

Участие в тендере принял только один участник, и он был объявлен победителем. Товар он должен был поставить до 31 декабря 2023 года.

В городе Кременчуг Полтавской области дошкольное учреждение объявило тендер на приобретение куконного термометра. За него могли заплатить 384 миллиона 100 тысяч гривен и 2 копейки. Об этом стало известно с сайта публичных закупок.

Участие в этом тендере принял только один конкурсант — местный предприниматель Андрей Черноиван. Он был избран победителем, и он был готов продать термометр за выше указанную сумму.

Сам документ обнародовали на сайте 28 августа.

Впоследствии оказалось, что в тендере была сделана "техническая" ошибка и вместо настоящей стоимости термометра в 120 грн там вписали сумму с шестью нулями.

После этого договор аннулировали.

"Причины расторжения договора: в связи с механической ошибкой", — указано в тендере.

Напомним, что компании олимпийского чемпиона и члена Национального олимпийского комитета Украины Сергея Бубки заключили новые контракты с оккупантами несмотря на недавно открытое уголовное производство по подозрению в пособничестве государству-агрессору. Журналисты нашли 3 контракта на сумму более 800 тысяч рублей на топливо в оккупированную Донецкую область.

Ранее сообщалось, что журналисты обнаружили, что в Турции куртки, которые купили для ВСУ по 86 долларов за штуку, можно приобрести в Турции в розницу по 38 долларов за штуку.