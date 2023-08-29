Оскорбил и плюнул в военных: полиция возьмется за полтавского фитнес-тренера (видео)

По данным следствия, житель Полтавы вступил в конфликт с военным — он оскорбил бойца. Более того, мужчина даже осмелился плюнуть в военного.

Полиция Полтавской области открыла уголовное производство в отношении полтавчанина, который унижал военных. Об этом стало известно из пресс-службы Полтавской области.

Полицейские города Полтавы выявили несколько видеозаписей в социальных сетях, на которых молодой человек унижал и оскорблял украинских военных, выполняющих свои служебные обязанности.

Личность правонарушителя уже установлена.

По данному инциденту, следственное подразделение полиции вместе с Полтавской окружной прокуратуры открыло уголовное производство по ч. 2 ст. 296 УК Украины (Хулиганство). На данный момент рассматривается вопрос о сообщении лицу о подозрении.

Отметим, что в соцсетях распространили видео, на котором парень вступил в конфликт с военным — он оскорбил бойца и нецензурно высказался. Более того, мужчина даже осмелился плюнуть в военного.

Полиция не называет имени нарушителя. Но по данным СМИ, им оказался полтавский блогер Рома Заволока, который у себя на странице в Instagram распространяет соответствующие видео, в которых оскорбляет военных.

Что известно про блогера Рому Заволоку

Рома Заволока — скандально известный полтавский блогер, который добился популярности благодаря хамскому поведению по отношению к военным.

Так, в июле молодой человек стал участником конфликта — он отказался брать повестку. Кроме того, он оскорбил украинского защитника. Заволока заявил, что военные якобы "убивают людей за деньги" и что он этого делать не собирается.

Также он показал военным "средний палец" и запечатлел это на камеру, чтобы после использовать для пиара в своих социальных сетях.

Блогер оскорбил военных Фото: Скриншот

Напомним, что в Каменском Днепропетровской области произошел инцидент в ночь с 26 на 27 августа женщины в состоянии алкогольного опьянения оскорбляли раненого военного и предлагали ему отправиться в Бахмут.

А 25 августа сообщалось, что в Киеве полицейские задержали двух сестер, которые танцевали на могилах военнослужащих. По их словам, они таким образом хотели почтить память отца.