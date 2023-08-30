Імпорт в умовах війни: як змінилися логістичні потоки

У часи енергетичної нестабільності, постає розумне питання про те, яка буде зима та як готуватися до можливих викликів цього періоду. У зв’язку із цим, суттєво збільшився попит на імпорт енергоносіїв та powerbank, розповідає Тетяна Дмитрук, директорка міжнародної логістичної компанії Fialan.

Компанія Fialan, одна з небагатьох, яка транспортує ці прилади в окремому контейнері та головне закриває експорт виробнику. Одним із важливих аспектів, які відділяють компанію від інших гравців на ринку, є її здатність транспортувати будь-які різновиди енергоносіїв, дотримуючись усіх необхідних правил безпеки з найвищим ступенем надійності. Доставлення енергоносіїв — це нелегкий процес, який вимагає найвищого рівня відповідальності та професіоналізму. Так з огляду на специфіку таких вантажів, а саме їхню схильність до впливу зовнішніх чинників, ми здійснюємо перевезення енергоносіїв тільки в окремих контейнерах. Крім того, щоб уникнути пошкоджень приладів під час доставлення, Fialan приділяє особливу увагу їхньому пакуванню, надійній фіксації в контейнері та вантажно-розвантажувальним роботам.

Наша компанія відновила програми підтримання своїх клієнтів, оскільки ми вважаємо, що надання допомоги економічній галузі є не менш важливою складовою нашої перемоги.

Ми пропонуємо:

перевезення вантажу з Туреччини за ціною $1,5/кг;

безплатні ЗЕД консультації;

знижка $100 на перше замовлення та тощо.

На логістичному ринку ми продовжуємо працювати у звичайному режимі, забезпечуючи надійне доставлення товарів. Для цього Fialan постійно розглядає різні можливості налагодження логістики, активно шукає нові порти та шляхи оптимізації логістичних процесів. Експерти компанії мають багаторічний досвід у міжнародних перевезеннях, пошуках постачальників та виробників. Однією з наших нових ініціатив є розвиток напряму логістичного консалтингу. Ця сфера є порівняно новою на українському ринку, тому ми сподіваємося, що вона здобуде популярність поміж бізнесів. Консалтинг дає змогу докладніше розібратися в ринку та більш широко відкрити нові можливості для розвитку бізнесу.