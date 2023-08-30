"Никто не должен тянуть руки к человеку в форме", — мэр Днепра высказался о стрельбе в городе

Днепровский городской глава Борис Филатов заявил, что поддерживает патрульных полицейских, но с морально-этической стороны. Юридический аспект он не прокомментировал.

Мэр Днепра Борис Филатов высказался по поводу убийства мужчины полицейским 29 августа. По его словам, никто не должен проявлять насилия к сотруднику правоохранительных органов. Об этом он написал у себя в Telegram.

По словам Филатова, есть базовые вещи, которые важны для любой страны, где хотят уважать закон.

"НИКТО и НИКОГДА не имеет права пренебрегать, хватать или вообще то тянуть свои руки к человеку в форме, который находится при исполнении своих служебных обязанностей", — написал мэр Днепра.

Он заявил, что поддерживает патрульных полицейских, но с морально-этической стороны. Юридический аспект он не прокомментировал.

"Городские власти Днепра предоставит всестороннюю моральную поддержку этим патрульным, а также их родным и коллегам", — отметил Филатов.

Он также заявил, что его самого патрульные полицейские останавливали на различных блокпостах по всей Украине. Это были и полицейские, и военные, и служащие Национальной гвардии. Они проверяли документы, осматривали машину, фотографировали содержимое багажника.

"Кое-где ставили глупые вопросы. Но ни разу я не "качал права" и не рассказывал, что я большой начальник. Я просто следовал указаниям людей в форме. А потом садился себе в авто, и дальше спокойно уезжал", — написал Филатов.

Он еще отметил, что нет разницы, какую машину водит человек: дорогую или дешевую.

"Не нужно возбуждать низменные чувства толпы, примешивая к ситуации еще и классовую ненависть", — отметил Филатов.

Борис Филатов о стрельбе в Днепре Фото: Скриншот Борис Филатов о стрельбе в Днепре

Напомним, что ранее Фокус писал, какие инструкции нарушил полицейский, застрелив водителя в Днепре. После реформы МВД, при применении табельного оружия, полицейским разрешено не осуществлять предупредительный выстрел в воздух. При этом правоохранитель обязан словесно предупредить нарушителя о намерении стрелять.

Также эксперты рассказали Фокусу, почему полицейский из Днепра стрелял в водителя без предупреждения. На данный момент следствие изучает все обстоятельства инцидента. О том, кто именно был за рулем — погибший Джумбери Силогава или женщина, которую патрульные пытались силой вытащить из машины, пока не уточняют.