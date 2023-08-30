Сергей Токарев рассказал, как вернуть IT-контракты в Украину

За полтора года полномасштабного вторжения украинский IT-сектор столкнулся с огромными вызовами, которые подкосили его динамичное развитие прошлых лет. В первом квартале 2023 года экспорт IT-услуг из Украины упал на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Украинские сервисные компании потеряли много контрактов, тогда как компаниям, разрабатывающим собственные продукты, стало довольно сложно привлекать значительные инвестиции.

Эта тенденция обусловлена прежде всего войной и производными комплаенс-рисками, которые сдерживают иностранные компании от сотрудничества с украинскими аутсорс-разработчиками и инвестиций в новые проекты. К этому же добавляется и международный тренд по замедлению развития IT и массовым сокращениям в мировых tech-гигантах из-за глобальных экономических факторов, вызванных, в том числе, войной России против Украины.

Сергей Токарев, IT-инвестор и соучредитель технологической компании Roosh, считает, что для того, чтобы выжить во время войны, украинскому IT нужна активная промоция на международной арене.

"Важно донести до международного сообщества то, что отрасль адаптировалась к условиям войны: специалисты выкладываются на 200%, генерируют новые технологические решения, и военные действия не влияют на качество и сроки работы. Если направить на это фокус — контракты будут возвращаться. Это особенно важно для IT-компаний, которые сегодня находятся в Украине", — считает Сергей Токарев.

Вместе с этим украинские IT-компании вынужденно начали развивать зарубежные офисы и связи, чтобы сохранить конкурентную позицию на международном рынке. Таким образом, есть компании, которые имеют офис в Украине, но уже работают на мир, и новые компании с украинскими корнями, которые сразу открываются в других странах, хотя и могут иметь бэк-офис в Украине. По мнению Токарева, это положительное явление — ведь это позволяет украинцам выходить на международный рынок и увеличивает их шансы привлекать инвестиции от глобальных игроков.

Сергей Токарев отмечает: для прогресса IT-сектора важно развивать украинские венчурные фонды, которые будут инвестировать в украинские стартапы. Это уже происходит, и бизнесмен надеется, что со временем это станет стабильным трендом и количество венчурных фондов будет расти.

Отдельно предприниматель отметил miltech-стартапы, которые в последнее время массово появляются в Украине. Сергей Токарев уверен в том, что тенденция сохранится, поскольку на defence-tech решения есть спрос, а значит — финансирование. А еще их продукты можно сразу испытывать в реальных условиях и демонстрировать результат всему миру.

Одновременно с этим, чтобы поддержать развитие технологических отраслей, важно инвестировать в технологическое образование — и, в первую очередь, усиливать его практическую составляющую.

"После окончания университета молодежь должна понимать, к чему она стремится, какие у нее есть возможности и что с этим делать дальше. Для этого еще во время обучения нужно предоставлять студентам возможность работать над актуальными бизнес-кейсами", — отметил инвестор. В частности, в SET University, основателем которого является Сергей Токарев, молодежь может применять полученные знания для разработки своих собственных решений, в которых нуждаются реальные технологические компании.

Предприниматель считает, что из-за большого количества факторов риска украинский IT-сектор не сможет вернуться на довоенные показатели до завершения войны. Впрочем, если уже сегодня начать продвигать имидж украинского IT на международной арене и создать инфраструктуру для работы в послевоенный период, после победы Украина покажет стремительный рост отрасли. По мнению Токарева, страна имеет все шансы стать лидером технологического рынка, мощным восточноевропейским AI/ML-хабом, куда будут приходить иностранные компании и инвесторы.