"Ты — не человек, ты — украинка": в Польше мужчина набросился на женщину с детьми из Украины (видео)

Мужчина использовал нецензурную лексику, называл украинку и ее детей "мусором" и говорил, чтобы убирались из Польши.

В Польше в Кракове местный житель набросился с бранью на украинку с детьми и начал их оскорблять, используя брань. Инцидент произошел на местном пляже. Видео обнародовали в соцсети.

Сообщается, что женщина с детьми отдыхали на пляже. Малыши играли мячом, и тот случайно попал в собаку, которая к ним подбежала.

Владелец пса пришел разбираться. Украинка извинилась, что дети случайно попали в собаку, но на мужчину извинения не подействовали, и он принялся оскорблять и унижать женщину.

Разговор с поляком женщина сняла на телефон.

"Моя собака — это ворота? Так может как-то извинишься, идиотка е*анная? Ты не человек, ты — украинка. Что смотришь, мусор украинский? Твой ребенок для меня стоит меньше, чем мусор на улице. Так же как и ты, украинка е*анная. Уе*уй туда к себе с теми байстрюками, а не пса мне пинаешь, ку*ва", — сказал поляк.

При чем за кадром слышно, что женщина несколько раз объяснила ситуацию и извинилась за действия своих детей.

Украинка с детьми вынуждены были уйти с пляжа, а впоследствии она выложила видео разговора в соцсети. После этого поведением мужчины заинтересовалась полиция Кракова. Также о розыске обидчика в сети объявил Центр мониторинга проявлений расизма и ксенофобии.

Напомним, что в Польше Агентство по внутренней безопасности разоблачило сеть российских шпионов. Из 16 ее участников — 12 граждан Украины. Самым молодым завербованным ГРУ агентом оказался 16-летний украинец.

Напомним, что в Польше украинца заблокировали в городском автобусе и так доставили в полицию. 18-летний гражданин Украины ехал "зайцем" и напал на контролеров и ударил одного из них так, что тот упал. Контролеры попросили водителя закрыть все двери и немедленно поехать в городское управление полиции.