"Украинская бронетехника" полностью возобновила производство минометов различных калибров (фото)

Компания "Украинская бронетехника" полностью возобновила производство минометов различных калибров и только в этом году уже поставила Силам Обороны более 600 единиц. Об этом сообщает пресс-служба конструкторско-производственного предприятия.

Отмечается, что компания нашла способ восстановить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релоцированных площадках производство минометов различных калибров.

"С начала полномасштабного вторжения часть наших производственных мощностей на востоке страны была захвачена врагом. Мы нашли способ восстановить производственные циклы, провести квалификационные испытания и запустить на релоцированных площадках производство минометов калибров 60 мм, 82 мм и 120 мм", — цитирует пресс-служба генерального директора ООО "Украинская бронетехника" Владислава Бельбаса.

В заявлении также говорится о том, что "Украинская бронетехника" на сегодня не только восстановила, но и значительно нарастила, по сравнению с довоенным периодом, объемы производства такого нужного украинской армии артиллерийского оружия.

"Мы поставляем эти изделия различным силовым ведомствам, как за государственное финансирование, так и за средства волонтерских организаций", — добавил Бельбас.

В пресс-службе напомнили, что компания "Украинская бронетехника" постоянно находится на связи с военными, которые эксплуатируют минометы отечественного производства.