На Полтавщине 6-летняя девочка "устроила" свое похищение, чтобы увидеться с учительницей

Девочка сообщила, что к ней на детской площадке подошел незнакомец, заклеил рот скотчем и повел в школу.

В Миргороде на Полтавщине девочка придумала историю о своем похищении, чтобы увидеть учительницу. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Полтавской области.

Так, в полицию 28 августа поступило сообщение от местного жителя, что его 6-летнюю дочь пытались похитить с детской площадки. Полиция немедленно прибыла на место происшествия.

Мужчина рассказал, что ребенок признался, что в период времени между 12:00 и 13:00 она находилась на детской площадке, а ее старшая сестра играла со сверстниками. В это время к ней якобы подошел неизвестный мужчина, одной рукой взял ее за руку, а другой — заклеил рот липкой лентой и повел через дворы в сторону школы.

Правоохранители изъяли видео с камер наблюдения вблизи места происшествия и выяснили, что ребенка никто не похищал — он сам пошел в направлении школы.

Когда ложь разоблачилась, школьница призналась, что ей очень хотелось пойти в школу, чтобы увидеть свою учительницу, а историю с похищением она придумала, потому что боялась, что родители, когда узнают, что она выходила со двора, будут ее ругать.

Напомним, что 19 августа во время ракетной атаки ВС РФ на Чернигов 6-летняя Софийка получила смертельное ранение. Девочка играла на сцене с другими детьми, когда ударила российская ракета.

Ранее сообщалось, что тело украинского мальчика нашли через 6 месяцев после землетрясения в Турции. 11-летнего Захара похоронили на кладбище для сирот. Его личность удалось установить благодаря тесту ДНК.