Медиамониторинг: в эфирах и интервью генерал Кривонос манипулирует общественным мнением и подыгрывает российским ИПСО

По мнению авторов анализа, журналисты оппозиционных СМИ представляют Кривоноса исключительно как генерала, чтобы создать образ человека, который якобы непосредственно причастен к военным действиям и имеет доступ к закрытой инсайдерской информации.

Экс-заместитель председателя СНБО Сергей Кривонос манипулирует общественным мнением, подыгрывает российской пропаганде и пытается посеять среди украинцев недоверие к военно-политическому руководству государства. К такому выводу пришли журналисты delo.ua, которые проанализировали эфиры и интервью Кривоноса за последние два месяца.

Кривонос регулярно появляется в эфирах медиа, касающихся Петра Порошенко — 5 канала, Прямого, Эспрессо. Его приглашают и другие оппозиционные СМИ. На всех площадках он сокрушительно критикует действующую власть, прибегая при этом к манипуляциям и лжи, пишут СМИ.

"Например, в одном из интервью журналистке Яне Соколовой он заявил, что украинская власть якобы использовала жестокие бои в Бахмуте для достижения политических целей, хотя должна была остановить оборону города еще в феврале 2023 года. В частности, Кривонос обвинил руководство государства и командование в умышленном уничтожении наиболее подготовленных и мотивированных воинов в "мясорубке", чтобы снизить рейтинг Главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Кривонос утверждает, что власть мешает Залужному руководить ВСУ и мечтает снять его с должности. При этом еще в апреле 2023 года Центр стратегических коммуникаций сообщал, что нарратив о конфликте между Залужным и Зеленским является российским ИПСО", — отмечают журналисты.

"Кривонос постоянно педалирует тему конфликта между Залужным и президентом Зеленским якобы на фоне электоральной ревности. Он не указывает источник таких данных. Учитывая огромный уровень поддержки Главнокомандующего, эти слова вполне можно считать попыткой запугать украинское общество и посеять в нем недоверие к руководству государства", — говорится в мониторинге.

"Гвардию наступления, которая сейчас воюет в частности на южном направлении, Кривонос называет "загрядотрядом", который власть якобы сформировала для собственной защиты, когда "фронтовики вернутся и начнут наводить порядок в стране". Напомним, тактику заградительных отрядов использует армия РФ. Кривонос также обвинял военное командование в "мясных штурмах" — похожих на те, что применяет враг", — отмечают СМИ.

По мнению авторов анализа, журналисты оппозиционных СМИ представляют Кривоноса исключительно как генерала, чтобы создать образ человека, который якобы непосредственно причастен к военным действиям и имеет доступ к закрытой инсайдерской информации.

"Он использует этот образ в личных политических мотивах. Он так заигрался в войну против Зеленского, что на самом деле давным-давно воюет против украинского общества и вообще государства. Чтобы убедиться в том, насколько манипулятивными являются его заявления, достаточно отсеять его эмоции и оценки от фактов. Вы удивитесь, насколько мало услышите последних", — говорится в материале.

Журналисты отмечают, что информационный фон, который создает Кривонос, играет на руку России: враг прилагает немало усилий, чтобы спровоцировать внутренний конфликт и продемонстрировать миру протестные настроения среди украинцев. "Не усматриваются ли в таких действиях признаки подрывной деятельности против государства? Ответ на этот вопрос оставим соответствующим органам", — резюмировали авторы исследования.