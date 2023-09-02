"Сначала пойдут топы": в Минюсте рассказали, кого из "уклонистов" вернут в Украину (видео)

Глава профильного министерства Денис Малюська отметил, что после топ-коррупционеров Минюст будет работать над экстрадицией "средней рыбы и других персонажей".

Министр юстиции Денис Малюська рассказал, кого из "уклонистов" в первую очередь будут экстрадировать из-за границы в Украину. Об этом глава профильного министерства говорил в эфире национального телемарафона в субботу, 2 сентября.

Малюська высказал свои взгляды на возвращение в страну тех Украинцев, которые выехали из нее незаконно.

"Условно завтра в огромном масштабе этого не будет. Сначала пойдут те, кто украл больше всего. Их мы попытаемся достать в первую очередь. А средняя рыба и другие персонажи пойдут позже", — сказал глава профильного министерства.

Он подчеркнул, что это крайне сложная работа, но воплотить ее возможно. Однако он призвал не ожидать значительных результатов мгновенно. Малюська также рассказал о том, какие проблемы могут помешать процедуре экстрадиции.

"Ключевая проблема, которая у нас сейчас есть – это то, что даже по более очевидным и вопиющим случаям преступлений, которые совершали, например, бежавшие за границу топ-коррупционеры, нам отказывают обеспечивать их экстрадицию. Потому что в странах Европы, где в большинстве находятся наши топ-преступники или коррупционеры, очень осторожно относятся к вопросу экстрадиции в связи с тем, что у нас война. И их адвокаты подчеркивают, что передавать в Украину таких персонажей будет крайне опасно. Поэтому в большинстве случаев, к сожалению, наши зарубежные партнеры отказывают пока в экстрадиции", — сказал он.

Напомним, 31 августа глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о том, что Украина может потребовать экстрадировать военнообязанных, купивших справки ВВК. Комментируя масштабные проверки военно-врачебных комиссий, нардеп отметил, что закон предусматривает ответственность для обеих сторона, а не только для тех, кто злоупотреблял своим положением.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский индицировал комплексную проверку всех ВВК. По его словам, будут искать справки, которые выписывались незаконно. А теми, кто на основе сфальсифицированных документов пересек границу, займутся правоохранители.