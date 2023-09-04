"Внештатная ситуация" в Одесской области: два поезда "Укрзалізниці" сошли с путей (фото)

По данным медиа, пассажирский поезд сошел с рельсов и зацепил последним вагоном грузовой. В УЗ пообещали пассажирам, чье путешествие задерживается, бесплатный обед.

В Одесской области сошел с рельсов поезд, который ехал в Днепр. Деталями 4 сентября поделились в местном телеграмм-канале.

В посте говорится, что событие произошло ночью в селе Жеребково в Одесской области. Пассажирский поезд, следовавший из Одессы в Днепр, сошел с путей.

"Пострадавших нет, людям сказали ждать новый поезд", — передали авторы контента.

Позже они добавили, что пассажирский поезд зацепил последним вагоном грузовой, и тот тоже сошел с рельсов.

Фото: Соцсети Село Жеребково на карте Фото: Google Maps

В "Укрзалізниці" предупредили, что поезд 54 Одесса-Днепр "существенно задерживается" из-за "внештатной ситуации" в Одесской области. Однако подробнее о происшествии пресс-служба не рассказала.

"Железнодорожники нашли способ возобновить движение безопасно для пассажиров, сейчас делаем все для сокращения опоздания. Прибытие в Днепр ожидается во второй половине дня, для пассажиров будет организован бесплатный обед в пути и все необходимые пересадки в Днепре для продолжения запланированного путешествия", — лишь отметили в УЗ.

Публикация "Укрзалізниці" от 4 сентября Фото: Скриншот

Напомним, 4 сентября из киевской школы эвакуировали детей. Выяснилось, что в полицию снова сообщили о заминировании всех средних школ и колледжей столицы.

Ранее, 3 сентября, в патрульной полиции Харьковской области рассказали, что спасли маленькую напуганную девочку. Ребенок провел почти сутки один в запертой квартире, где царили антисанитарные условия.