Шурма: Есть необходимость консолидации инспекционных органов для уменьшения давления на бизнес

Об инициативе консолидации инспекционных проверяющих органов в одну структуру заместитель руководителя Офиса Президента Украины Ростислав Шурма рассказал в интервью Forbes Ukraine.

"Также есть огромное количество инспекционных проверяющих органов, их десятки. Вокруг БЭБ (Бюро экономической безопасности) сделать это невозможно, потому что вопросы недр, земли, леса, воды, промышленного загрязнения... невозможно передать БЭБ. Поэтому работаем над консолидацией этих инспекционных органов тоже в один", — сказал он.

Относительно БЭБ он отдельно подчеркнул необходимость усиления его институциональной способности. Шурма напомнил, что около 2-х месяцев назад Президент встречался с представителями бизнеса, в результате чего была создана координационная платформа. После было уже проведено около 10 предметных встреч с представителями более 30 различных бизнес-секторов.

Он добавил: "Наработан ряд изменений в законодательство, которые не решат все проблемы, но по крайней мере ключевые вещи изменят. В частности, уменьшат количество контактов, консолидируют подследственность всех экономических преступлений в одном месте — в Бюро экономической безопасности. Такая идея уже была, ее нужно довести до конца. Нужны изменения в законодательстве и усиление институциональной способности БЭБ. Это прозрачность формирования руководства БЭБ и доверие бизнеса к нему".

При этом он подчеркнул важность формирования качественной команды, учитывая нынешнюю неукомплектованность штата и недофинансирование организации.