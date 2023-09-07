Как Лужков: мэр Парижа Идальго поощряет агрессию на Кавказе, - СМИ

Мэр столицы Франции Анн Идальго финансово поддерживает армянский анклав в азербайджанском Карабахе, часто ездит туда и в Ереван и встречается с лидерами сепаратистов. Также чиновница шлет письма в МИД Франции с призывами признать "республику Арцах", то есть создать в Карабахе еще одно Армянское государство. Об этом пишет Цензор.

А еще, утверждают журналисты, Идальго призывает власти Франции построить там аэропорт и требует от президента Макрона внести на обсуждение Совбеза ООН резолюцию о международном военном вмешательстве в Карабахе.

Бурная активность Идальго в регионе, находящемся более чем в 4500 км от Парижа – сферы ее прямой ответственности, напоминает аналогичные поступки мэра Москвы Лужкова в Крыму, утверждают СМИ. Градоначальник столицы РФ часто ездил на полуостров, встречался с местными сепаратистами, финансировал их и делал заявления в поддержку аннексии. В 2002 мэр Лужков заявлял: "Крым – это особый регион России!". Спустя 20 лет история повторилась, после встречи с "президентом" сепаратистского анклава Арутюняном Идальго сказала: "Париж обратился к правительству Франции с просьбой признать независимость республики Арцах".

В то время, говорится в материале "Цензора", как Идальго проявляет интерес к Карабаху, французские СМИ и даже Википедия, комментируют ее как мэра. Мэр V округа Парижа Берту обращал внимание на разрыв между ее заявлениями и реальностью: "Фактически городом никто не занимается. Париж отвратительный, покупательная способность падает, семьи покидают столицу".

Wikipedia пишет: "#SaccageParis – это движение, направленное на осуждение деградации наследия, культуры и общества, которое испытал Париж под руководством Анн Идальго… Через год после начала движения #SaccageParis ассоциировался почти с 3 млн сообщений, опубликованных в Twitter; отметку 3,5 млн было пройдено в конце мая 2022"..

О неэффективности ее как мэра не раз писало Le Figaro. В одной из последних публикаций издание обнаружило, что в 2017 почти половина годовой суммы, которую Идальго получила на представительские расходы, пошла на покупку одежды люкс-брендов…».

Вместо выполнения прямых обязанностей, говорится в материале, Анн Идальго интересуется далеким Кавказом. И это выглядит как разжигание конфликта в неспокойном регионе, где выгодоприобретателем является не Армения, а Россия, которой выгодно "медленное тление" Карабаха.