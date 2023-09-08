Допомога військовим понад усе: як виробники бренду коньяку "Довбуш Карпатський" допомагають ЗСУ

Бренд українського коньяку "Довбуш Карпатський" допомагає воїнам з однойменної військової бригади.

4 серпня 2023 р. "Торговий Дім АВ", виробник високоякісного українського коньяку "Довбуш Карпатський", зробив свій внесок у підтримку героїчних захисників України.

Бренд "Довбуш Карпатський" надав військову та гуманітарну допомогу (генератори, тепловізори, квадрокоптери, старлінки, тощо) воїнам 68-ї окремої єгерської бригади ім. Олекси Довбуша (ВЧ А4056), що несе службу на передовій.

Бригада "Довбуш" героїчно веде боротьбу на передовій за нашу свободу та незалежність.

Керівництво "Торгового Дому АВ" та Бренд українського коньяку "Довбуш Карпатський" висловлює глибоку подяку всім воїнам бригади "Довбуш" за їхні зусилля щодо захисту нашої країни. Вони є яскравим прикладом справжнього патріотизму, мужності та самовідданості. Як і народний герой Олекса Довбуш кілька століть тому, вони з вогнем в душі демонструють відважний дух, сміливість та хоробрість у тяжких битвах з ворогом.

Український коньяк "Довбуш Карпатський" — це високоякісний продукт вітчизняного виробництва, який поєднує традиції якості та національної гордістю. Ми прагнемо досконалості у кожній пляшці, яку пропонуємо нашим споживачам.

Наша місія — не лише радувати поціновувачів вишуканих напоїв, а й підтримувати важливі соціальні ініціативи. Зараз — це насамперед допомога нашим військовим. ТМ "Довбуш Карпатський" — з вогнем в душі.

Ексклюзивним дистриб'ютором коньяку "Довбуш" на території України є "Торговий дім АВ" — це сильний і досвідчений дистрибутором алкогольних брендів преміум класу в Україні, з перевіреною часом репутацією, який виконує свої обовʼязки навіть в умовах війни. Багатий та унікальний досвід роботи на алкогольному ринку з переконливими цифровими показниками продажу відомих, популярних у споживачів українських брендів горілки GreenDay, коньяк ADJARI, горілки HELSINKI робить компанію однією з найпотужніших у галузі.

Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.