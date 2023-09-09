Для военных в Донецкой области Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана приобрел 77 БПЛА

Благотворители помогают защитникам Украины сохранять жизнь бойцов и побеждать врага. Так Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана приобрел и доставил в Донецкую область 77 дронов различных моделей, аккумуляторы для подзарядки и Старлинки. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Основатель Фонда Эдуарда Мкртчан отметил важность для украинских воинов быть готовыми к войне дронов. По его мнению, наличие достаточного количества квадрокоптеров дает в бою преимущество и является одним из шагов, приближающих Победу. Сам Эдуард Мкртчан второй год участвует в боевых действиях на востоке Украины и понимает сложность ситуации.

"Современная война в значительной степени становится войной дронов. БПЛА помогают бить точно артиллерии, обнаруживают вражеские позиции во время штурмов, минусуют технику и живую силу врага. Дроны-камикадзе — универсальное оружие, которое нужно всегда в любом количестве.

Именно поэтому мой Благотворительный Фонд приобрел для украинских защитников в целом 50 FPV дронов-камикадзе, 25 квадрокоптеров DJI Mavic 3 Pro, и по одной модели DJI Mavic 3 Е и DJI Mavic 3 Т с улучшенным эффектом увеличения изображения и тепловизором. Для эффективной работы дронов мы закупили 15 портативных зарядных станций, 15 инверторных генераторов и 5 спутниковых модемов Starlink. При посредничестве Донецкой областной государственной администрации передаем все снаряжение боевым подразделениям. Оно будет спасать жизни нашим бойцам, уничтожать оккупантов и приближать Победу", — сообщил основатель Фонда Эдуарда Мкртчан.

Всего за средства Благотворительного Фонда Эдуарда Мкртчана приобретено с начала 2023 года для военных 20 пикапов и внедорожников, 12 установок очистки воды, 12 модемов Starlink, 12 станций EcoFlow и генераторы. В течение этого и прошлого годов благотворители оказали гуманитарную помощь десяткам тысяч жителей Донецкой области. Волонтеры активно поддерживают местные общины. В течение этого и прошлого года граждане получают от Фонда гуманитарную помощь в виде продуктовых наборов, средств гигиены, вещей и медикаментов. Громадам Донетчины передаются строительные материалы для восстановления поврежденной вражескими обстрелами инфраструктуры.

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана поддерживает медицинские учреждения. В июне 2023 года медучреждения Краматорска получили строительные материалы, 32 современных многофункциональных медицинских кровати с электроприводом, машину скорой помощи, дезинфицирующие средства, защитные очки, маски, перчатки и другие медицинские товары.